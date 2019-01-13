كوتينيو يضع شرطا للرحيل عن برشلونة

أكد تقرير صحفي، أن البرازيلي الدولي، فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، قد يرحل عن البارسا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن كوتينيو سينظر في مستقبله في حال استمرار وضعه الحالي مع الفريق الكتالوني، حيث لم يشارك أساسيًا في آخر 4 مباريات في الليجا. وانضم كوتينيو في يناير/كانون ثان الماضي إلى برشلونة قادمًا من ليفربول الإنجليزي، لكن مستوى البرازيلي انخفض في المباريات الأخيرة ولم يعد لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي. وقالت تقارير سابقة إن برشلونة قد يفكر في بيع كوتينيو، لتمويل استعادة نيمار، من سان جيرمان، في الصيف المقبل. ويعد مانشستر يونايتد أحد أبرز الأندية المهتمة بضم كوتينيو، وقد أجرى النادي الإنجليزي مباحثات مع وكلاء أعمال البرازيلي، لبحث إمكانية ضمه الموسم المقبل. وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن فيليب كوتينيو غير راضٍ عن الوضع الذي يعيشه في برشلونة في الوقت الراهن، لكنه لا يتطلع إلى التخلي عن حلمه بالنجاح مع البلوجرانا، مشددة على أنه لن يقبل بالابتعاد عن التشكيلة الأساسية.