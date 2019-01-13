بالصور:وزيرة, خارجية, كندا, تستقبل, الفتاة, السعودية, الهاربة, وتقدم, لها, الورود,

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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية صباح الاحد، ان مستشار الامن القومي...
أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى...
اعلن الجيش الاسرائيلي عن اكتشافه امس نفقا إضافيا, داخل الأراضي الإسرائيلية, حفره...
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن...
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلا عن مصادر لم تحددها، أن مكتب التحقيقات...
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تعتقد أن...
أغلقت الشابة السعودية، رهف محمد القنون، التي فرت من أهلها إلى تايلاند، حسابها على...
سادت حالة من الغضب والاستياء بين سكان مدينة المحلة في مصر، بعد وفاة سيدة من شدة...
التقى وفد المخابرات المصرية، صباح الجمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس...
دعا الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، عامل نظافة، إلى القصر الملكي في العاصمة...