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الجامعة الامريكية العربية جنين تحتفل بتخريج 240 معالج وظيفي وطبيعي..صور



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفلت الجامعة الامريكية العربية في جنين بتخريج فوجاً جديداً للعلاج الوظيفي والطبيعي بلغ عددهم 240 خريج غالبيتهم من الداخل الفلسطيني بحضور اهالي الخريجين والنائب ايمن عودة وعمداء الاقسام ومن عرابة كان نصيبها عشرة خريجين وهم :ساره قيس دراوشه ,ماريا زهير بدارنه ,لمى محمود واكد ,براء غسان دراوشه ,سماح سامي بدارنه ,ديما نزيه خطيب ,لمى خالد صح ,هبه محمد شلش وأيه سليم عاصله وانسام موفق حلو.


وكانت كلمات لرئيس قسم العلاج الوظيفي وللتائب ايمن عودة وتخلل الاحتفال اغاني شعبية للفنان احمد كيلاني تفاعل معها الحضور في عرس شعبي.




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