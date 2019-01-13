الجامعة, الامريكية, العربية, جنين, تحتفل, بتخريج, 240, معالج, وظيفي, وطبيعي..صور,

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي هاجم مئات...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:تم العثور...
جاء في بيان صادر عن بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس: "نحن، البطاركة ورؤساء الكنائس...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي:"في نهايه التحقيق المتواصل...
توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من...
أمرت المحكمة صباح اليوم الاحد بحظر نشر كافة تفاصيل التحقيقات حول جريمة قتل الشاب...
قامت الطواقم الطبية مساء السبت بنقل شاب مصاب بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في...
لقي الشاب ساهر خالد محاميد البالغ من العمر 19 عاماً مصرعه اثر تعرضه لاطلاق نار في...
عقد اليوم السبت الاجتماع التشاوري الأول في قاعة زين بطمرة للحزب القومي العربي،...
اسفر حادث طرق بين مفرق البروة ومفرق المكر عن اصابة شاب من المكر وصفت حالته...