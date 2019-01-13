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نتنياهو يعلن قصف إسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي هاجم مئات الأهداف التابعة لإيران وحزب الله، بينها مستودعات أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق الدولي، خلال الساعات الماضية.


وقال نتنياهو، في تصريحات في مستهل جلسة حكومية، اليوم الأحد، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي هاجم مئات الأهداف التابعة لإيران وحزب الله، فخلال الـ36 ساعة الماضية فقط، قصفت القوات الجوية مستودعات للأسلحة الإيرانية بالقرب من مطار دمشق الدولي".
نتنياهو يعلن قصف إسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق




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