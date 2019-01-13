نتنياهو, يعلن, قصف, إسرائيلي, استهدف, مستودعات, أسلحة, إيرانية, قرب, مطار, دمشق,

وقال نتنياهو، في تصريحات في مستهل جلسة حكومية، اليوم الأحد، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي هاجم مئات الأهداف التابعة لإيران وحزب الله، فخلال الـ36 ساعة الماضية فقط، قصفت القوات الجوية مستودعات للأسلحة الإيرانية بالقرب من مطار دمشق الدولي".

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي هاجم مئات الأهداف التابعة لإيران وحزب الله، بينها مستودعات أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق الدولي، خلال الساعات الماضية.

تابعونــا

الجامعة الامريكية العربية جنين تحتفل بتخريج 240 معالج وظيفي وطبيعي..صور 2019-01-13 | 11:35:23 احتفلت الجامعة الامريكية العربية في جنين بتخريج فوجاً جديداً للعلاج الوظيفي...

العثور على جثة شخص في شقة سكنية بطبريا 2019-01-13 | 10:40:08 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:تم العثور...

بطريركية القدس تطلب من بلدية حيفا إزالة اللوحات من المتحف 2019-01-13 | 10:29:01 جاء في بيان صادر عن بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس: "نحن، البطاركة ورؤساء الكنائس...

فك لغز مقتل رجل في شقيب السلام على خلفية حراسة موقع للبناء 2019-01-13 | 10:01:00 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي:"في نهايه التحقيق المتواصل...

الطقس:انخفاض الحرارة ورياح قوية وامطار 2019-01-13 | 09:27:46 توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من...

الشرطة تفرض أمر حظر نشر حول مقتل الشاب ساهر محاميد من ام الفحم 2019-01-13 | 09:22:37 أمرت المحكمة صباح اليوم الاحد بحظر نشر كافة تفاصيل التحقيقات حول جريمة قتل الشاب...

اصابة شاب بجراح خطيرة باطلاق نار في الطيرة 2019-01-13 | 00:05:11 قامت الطواقم الطبية مساء السبت بنقل شاب مصاب بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في...

مصرع الشاب ساهر محاميد 19 عاماً اثر تعرضه لاطلاق نار في ام الفحم 2019-01-12 | 23:57:25 لقي الشاب ساهر خالد محاميد البالغ من العمر 19 عاماً مصرعه اثر تعرضه لاطلاق نار في...

اجتماع تشاوري للحزب القومي العربي عشية الانتخابات المقبلة 2019-01-12 | 23:27:41 عقد اليوم السبت الاجتماع التشاوري الأول في قاعة زين بطمرة للحزب القومي العربي،...