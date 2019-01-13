سعيد, مصطفى, كناعنه, ابو, اسعد, عرابة, في, ذمة, الله,

انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة اسعد مصطفى اسماعيل كناعنه ابو اسعد وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة العصر .

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كوكب أبو الهيجاء:ألحاج أبو محمد عبد الشحادة في ذمة الله 2019-01-13 | 09:26:27 انتقل الى رحمة الله فجر اليوم الحاج أبو محمد عبد الشحادة من سكان قرية كوكب ابو...

الحاج صبحي عاصله ابو العبد عرابة في ذمة الله 2019-01-12 | 12:29:01 انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم صبحي داوود عاصله ابو العبد صباح اليوم عن عمر...

عمر فضل زعبي (أبو باسل) من الدحي في ذمة الله‎ 2019-01-11 | 10:01:16 انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية الدحي، عمر فضل زعبي "ابو باسل". وسيشيع جثمانه...

محمد علي كناعنه ابو حاتم عرابة في ذمة الله 2019-01-08 | 18:26:42 انتقل الى رحمة الله تعالى مساء اليوم في عرابة المرحوم محمد علي احمد كناعنه ابو...

يركا - الشاعر مفيد قويقس أبو عائد في ذمة الله 2019-01-04 | 09:56:07 انتقل الى رحمته تعالى في قرية يركا الشاعر مفيد قويقس "أبو عائد" . وسيشيع جثمانه...

جسر الزرقاء تفجع بوفاة الشاب محمود احمد جربان‎ 2019-01-04 | 09:35:58 فجعت قرية جسر الزرقا يوم امس الخميس ، بوفاة الشاب محمود احمد جربان ابو هارون عن...

طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ). 2019-01-03 | 10:35:12 انا لله وانا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس في مدينة...