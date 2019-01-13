تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-13 11:35:23 الجامعة الامريكية العربية جنين تحتفل بتخريج 240 معالج وظيفي وطبيعي..صور |  2019-01-13 11:31:19 نتنياهو يعلن قصف إسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق |  2019-01-13 11:09:39 سعيد مصطفى كناعنه ابو اسعد عرابة في ذمة الله |  2019-01-13 10:40:08 العثور على جثة شخص في شقة سكنية بطبريا |  2019-01-13 10:29:01 بطريركية القدس تطلب من بلدية حيفا إزالة اللوحات من المتحف |  2019-01-13 10:01:00 فك لغز مقتل رجل في شقيب السلام على خلفية حراسة موقع للبناء |  2019-01-13 09:35:31 ديشامب: بنزيما تجاوز كل الحدود |  2019-01-13 09:32:45 الشعور بالتعب عند الاستيقاظ قد يكون علامة على مرض خطير! |  2019-01-13 09:29:53 كشف نفق جديد لحزب الله يمتد داخل إسرائيل |  2019-01-13 09:27:46 الطقس:انخفاض الحرارة ورياح قوية وامطار |  2019-01-13 09:22:37 الشرطة تفرض أمر حظر نشر حول مقتل الشاب ساهر محاميد من ام الفحم |  2019-01-13 00:08:06 قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة |  2019-01-13 00:05:11 اصابة شاب بجراح خطيرة باطلاق نار في الطيرة |  2019-01-12 23:57:25 مصرع الشاب ساهر محاميد 19 عاماً اثر تعرضه لاطلاق نار في ام الفحم |  2019-01-12 23:27:41 اجتماع تشاوري للحزب القومي العربي عشية الانتخابات المقبلة |

الرئيسية | وفيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سعيد مصطفى كناعنه ابو اسعد عرابة في ذمة الله



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة اسعد مصطفى اسماعيل كناعنه ابو اسعد وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة العصر .


أنا لله وانا اليه راجعون
سعيد مصطفى كناعنه ابو اسعد عرابة في ذمة الله




كلمات متعلقة

سعيد, مصطفى, كناعنه, ابو, اسعد, عرابة, في, ذمة, الله,

تابعونــا

كوكب أبو الهيجاء:ألحاج أبو محمد عبد الشحادة في ذمة الله كوكب أبو الهيجاء:ألحاج أبو محمد عبد الشحادة في ذمة الله 2019-01-13 | 09:26:27

انتقل الى رحمة الله فجر اليوم الحاج أبو محمد عبد الشحادة من سكان قرية كوكب ابو...

الحاج صبحي عاصله ابو العبد عرابة في ذمة الله الحاج صبحي عاصله ابو العبد عرابة في ذمة الله 2019-01-12 | 12:29:01

انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم صبحي داوود عاصله ابو العبد صباح اليوم عن عمر...

عمر فضل زعبي (أبو باسل) من الدحي في ذمة الله‎ عمر فضل زعبي (أبو باسل) من الدحي في ذمة الله‎ 2019-01-11 | 10:01:16

انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية الدحي، عمر فضل زعبي "ابو باسل". وسيشيع جثمانه...

محمد علي كناعنه ابو حاتم عرابة في ذمة الله محمد علي كناعنه ابو حاتم عرابة في ذمة الله 2019-01-08 | 18:26:42

انتقل الى رحمة الله تعالى مساء اليوم في عرابة المرحوم محمد علي احمد كناعنه ابو...

كفرمندا - وفاة الحاجة امنة مصطفى بشناق (ام يعقوب ) كفرمندا - وفاة الحاجة امنة مصطفى بشناق (ام يعقوب ) 2019-01-07 | 10:00:28

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً...

يركا - الشاعر مفيد قويقس أبو عائد في ذمة الله يركا - الشاعر مفيد قويقس أبو عائد في ذمة الله 2019-01-04 | 09:56:07

انتقل الى رحمته تعالى في قرية يركا الشاعر مفيد قويقس "أبو عائد" . وسيشيع جثمانه...

جسر الزرقاء تفجع بوفاة الشاب محمود احمد جربان‎ جسر الزرقاء تفجع بوفاة الشاب محمود احمد جربان‎ 2019-01-04 | 09:35:58

فجعت قرية جسر الزرقا يوم امس الخميس ، بوفاة الشاب محمود احمد جربان ابو هارون عن...

طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ). طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ). 2019-01-03 | 10:35:12

انا لله وانا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس في مدينة...

عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" 2018-12-31 | 13:02:00

سم الله الرحمن الرحيم انتقل الى رحمة الله تعالى الاستاذ المربي عبد القادر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids لحوم مصادرة ابادة 10 طن ملحمة ذبح غير قانوني قرية دير الاسد سخنين مواجهات اعتقالات شرطة خلفية بيتار القدس ابناء سخنينأمطار غزيرة الناصرة شوارع حالة الطقس الارصاد المنطقة الجش احتفال احد الشعانين قداس مسيرة كشفية سعف النخيل الاطفال مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية ثانوية مدرسة ابن رشد تخريج الفوج ال 41 طلابها اجواء احتفالية الشيخ رائد صلاح الثلاثاء الحكم تصدر المحكمة حكمها قضية وادي الجوز شبهات تحريض الاحركة الاسلامية الشق الشماليشاب مدينة قرية الناصرة اكسال تعرض الطعن حادث شرطة متوسطة طفيفة مستشفى مصرع محمد ابو كليب بسمة طبعون شارع 70 قرب حيفا سيارة اصابة شخص اخراصابة خطيرة انقلاب سيارتين حادث طرق مروع شمال مفرق شدموت هدفورا طبخة اليوم منال العالم مطبخ لازانيا الكوسا رمضان 2016 وصفة تحضيرعرب اضرام حرق النار صف صفوف الشبلي الشرطة اعتقال مشتبه اصابة خطيرة شاحنة سيارة حادث طرق مروع شارع 90 كيبوتس افيكيم عبارات جدران خط معادية طبيب عربي مسؤول من الشمال كريات حاييم مشتبهون الناصرة كوكائين سائل نيشر المطار من البيرو تسريب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com