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ريال مدريد يبدأ المزايدة على هازارد وإريكسن في الصيف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد ريال مدريد الإسباني، لتقديم عروض مبدئية لضم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي، والدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام، في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن الملكي وضع الثنائي على رأس أهداف الفريق في الصيف المقبل، مشيرة إلى أنه سيبدأ المزايدة عليهما بتقديم 50 مليون جنيه إسترليني لكل لاعب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يرفض تشيلسي وتوتنهام، العروض الأولية المقدمة من الريال، موضحة أن الناديين سيتعرضان لخطر رحيل الثنائي مجانًا في صيف 2020، بعد انتهاء عقديهما.
واستقر ريال مدريد، على إريكسن، ليكون خليفة للكرواتي لوكا مودريتش، صاحب الـ33 عامًا، والمرشح للرحيل عن الفريق في الصيف المقبل.
كما يبحث النادي الملكي عن لاعب بإمكانه أن يملأ الفراغ الذي تركه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في هجوم الفريق، بعد رحيله في الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.
بينما يسعى ناديا تشيلسي وتوتنهام، إلى تجديد عقدي هازارد وإريكسن، خلال الأشهر القليلة القادمة، خوفًا من إغراءات ريال مدريد.
ريال مدريد يبدأ المزايدة على هازارد وإريكسن في الصيف




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