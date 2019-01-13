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فوائده لا تحصى.. لا ترم قشر البصل بعد اليوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



من يتوقع أن تحمل قشور البصل التي نتخلص منها يوميا فوائد تفوق في تركيزها فوائد البصل نفسه، إن لم تصدق ذلك، فجرب استخدام قشور البصل وتعرف على فوائده التي ذكر موقع "ويب طب" المتخصص أهمها.

1. قشور البصل مضادة للأكسدة
تتفوق قشور البصل على ثمارها من حيث خصائصها المضادة للأكسدة، حيث أنها تحتوي على مادة كيرسيتين الفلافونويدية النباتية أضعاف المقدار الموجود بالبصل.
تعمل مضادات الأكسدة على حماية الجسم من الجذور الحرة والتلف الذي تحدثه بشكل تراكمي في الجسم، حيث ترتبط الجذور الحرة بالأمراض المزمنة، كالسرطان، السكري، الأمراض التنكسية العصبية كالزهايمر والباركنسون بالإضافة إلى كونها أساس تطور علامات الشيخوخة وتسريعها.
للاستفادة من المادة المضادة للأكسدة في قشور البصل، ينصح بشرب مغلي القشور أو شوربة قشور البصل، وفي حال لم تستسغ طعمها كثيرا فبإمكانك إضافتها إلى الأطعمة كطهي الأرز بمنقوع قشر البصل مثلا.
2. تقاوم الالتهابات
تحتوي قشور البصل على خصائص مضادة للالتهابات، لذا فكثيرا ما ينصح بالغرغرة بمنقوع البصل حيث يساعد في محاربة التهابات الحلق والفم.
بالإضافة إلى الغرغرة في المنقوع، ينصح أيضا استخدامه لمواجهة التهابات الجلد، التهيجات والحكة، وذلك من خلال فرك منطقة الألم بالقشور المنقوعة ثم غسلها بالمنقوع.
3. تحارب تصلب الشرايين وضغط الدم
مادة الكيرسيتين التي تحتوي عليها قشور البصل فعالة في تقليل ضغط الدم، بالإضافة إلى أن القشور غنية بالألياف الغذائية التي تساهم في منع تراكم البلاك المكون من الكولسترول والكالسيوم والذي يؤدي عادة إلى تكلس الأوعية الدموية وانسدادها.
4. التخفيف من التشنج العضلي
بفضل خصائص قشور البصل فإن منقوعها يعمل أيضا على تخفيف آلام التشنج العضلي في الساقين.
عليك فقط أن تقوم بغلي قشور البصل لمدة 15-20 دقيقة ثم تصفيته وشربه كشاي قبل خلودك للنوم ببعض الوقت.
واظب على الأمر لمدة أسبوع ومن الأرجح أنك ستشعر حينها بتحسن وستجد أن كمية تقلص العضلات لديك وتشنجها سيقل.
5. قشور البصل لشعر قوي ونضر
تشكل قشور البصل وصفة من الوصفات المعتمدة جدا لتقوية الشعر، تطويله وإبراز لونه الطبيعي، حيث أن يساهم في محاربة الفطريات التي قد تنمو في الشعر بسبب الرطوبة وبالتالي يساهم في التخفيف من القشرة.
للاستفادة من قشور البصل للشعر، بعد الاستحمام والقيام بغسل الشعر كالمعتاد قم بشطف الشعر بمغلي قشور البصل ومن ثم تسريحه كالمعتاد، واظب على الأمر لمدة قصيرة وستلحظ الفرق.
6. استخدمها كسماد، المهم لا ترمها
في حال لم تحبذ استخدام قشور البصل في غذائك الشخصي، على الأقل يمكنك دمجها مع سماد النباتات حول بيتك، المهم لا تخسر فوائدها الجمة لمجرد التخلص منها.
خلط قشور البصل مع تربة السماد سيجعلها غنية بالمغذيات النباتية وبالتالي ستأخذ قسما من هذه المغذيات عبر تناول النباتات المزروعة فيها.
7. مغلي قشور البصل من الأصباغ الطبيعية
نقصد هنا نوعي البصل الأحمر والأبيض، حيث أنه بالفعل بإمكانك الاستعاضة عن استخدام الأصباغ الصناعية بمنقوعه، سواء كان ذلك لصبغ البيض أو قطع من القماش القطني ستفي قشور البصل بالغرض.
فوائده لا تحصى.. لا ترم قشر البصل بعد اليوم




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