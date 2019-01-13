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العثور على جثة شخص في شقة سكنية بطبريا



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:تم العثور على شخص في شقه سكنيه  قد فارق الحياه في مدينة طبريا .

طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واقتحمت الشقه السكنيه وعثر على جثة الشخص بداخلها.
العثور على جثة شخص في شقة سكنية بطبريا




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