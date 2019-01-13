العثور, على, جثة, شخص, في, شقة, سكنية, بطبريا,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:تم العثور على شخص في شقه سكنيه قد فارق الحياه في مدينة طبريا . طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واقتحمت الشقه السكنيه وعثر على جثة الشخص بداخلها.

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