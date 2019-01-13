هاتف, سامسونغ, القابل, للطي.., أخيرا, تحدد, الزمان, والمكان,

أفادت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية وعملاق صناعة الهواتف الذكية بأنها بصدد الكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي، وكذلك خط هاتفها الذكي الجديد في الذكرى العاشرة لطرحها هواتفها الذكية.

وقالت الشركة إنها ستكشف عن هاتفها القابل للطي المكتمل الذي يحتوي كل الوظائف في العشرين من فبراير المقبل، وذلك في حدثين في كل من سان فرانسيسكو ولندن، بحسب مصادر مقربة من هذا الشأن.وتستعد أكبر شركة عالمية لصناعة الهواتف الذكية للكشف عن تطوير فني جوهري في هاتف "غالاكسي أس 10"، وذلك في الذكرى العاشرة لإطلاق سلسلة هواتف "غالاكسي"، حيث ستزيد من قياس الشاشة وتضيف مزيدا من الكاميرات.ومن حيث المبدأ، ستطرح سامسونغ 3 طرز من غالاكسي أس 10، على تتوافر في الأسواق في مارس المقبل وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".