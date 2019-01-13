تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-13 11:35:23 الجامعة الامريكية العربية جنين تحتفل بتخريج 240 معالج وظيفي وطبيعي..صور |  2019-01-13 11:31:19 نتنياهو يعلن قصف إسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق |  2019-01-13 11:09:39 سعيد مصطفى كناعنه ابو اسعد عرابة في ذمة الله |  2019-01-13 10:40:08 العثور على جثة شخص في شقة سكنية بطبريا |  2019-01-13 10:29:01 بطريركية القدس تطلب من بلدية حيفا إزالة اللوحات من المتحف |  2019-01-13 10:01:00 فك لغز مقتل رجل في شقيب السلام على خلفية حراسة موقع للبناء |  2019-01-13 09:35:31 ديشامب: بنزيما تجاوز كل الحدود |  2019-01-13 09:32:45 الشعور بالتعب عند الاستيقاظ قد يكون علامة على مرض خطير! |  2019-01-13 09:29:53 كشف نفق جديد لحزب الله يمتد داخل إسرائيل |  2019-01-13 09:27:46 الطقس:انخفاض الحرارة ورياح قوية وامطار |  2019-01-13 09:22:37 الشرطة تفرض أمر حظر نشر حول مقتل الشاب ساهر محاميد من ام الفحم |  2019-01-13 00:08:06 قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة |  2019-01-13 00:05:11 اصابة شاب بجراح خطيرة باطلاق نار في الطيرة |  2019-01-12 23:57:25 مصرع الشاب ساهر محاميد 19 عاماً اثر تعرضه لاطلاق نار في ام الفحم |  2019-01-12 23:27:41 اجتماع تشاوري للحزب القومي العربي عشية الانتخابات المقبلة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ياسمين الخطيب تعترف بزواجها من خالد يوسف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب عن حقيقة الصورة المتداولة بصحبة المخرج خالد يوسف، والتي تناقلتها صفحات التواصل خلال الساعات الماضية .



 حيث كشفت ياسمين الخطيب عبر صفحتها على« فيسبوك»: «منذ عدة أعوام أعلنت زواجي، ولم أُفصح عن هوية الزوج، لاعتبارات لا تخص أحداً سوى عائلتي، فتكهن البعض أن الزوج رجل الأعمال المصري فلان، أو الملياردير الخليجي علان. وآلمني – جداً – ظن البعض أنني قد أقترن برجلٍ لثرائه فقط، وأنا التي أكدت بقلمي مراراً أن الزواج عهد لا عقد.. عهد شرطه الحب، وليس عقد شرطه المهر» .
واستكملت ياسمين الخطيب: «ولما ازدادت الشائعات رواجاً، اضطررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري، فسهُل على الفضوليين فك اللغز باسم المخرج والبرلماني خالد يوسف، وقامت على إثر القصة عاصفة على السوشيال ميديا، صحبتها أخرى على المستوى الشخصي، هدأت بإعلاني طلاقي عبر صفحتي الرسمية على فيس بوك».
‫وأضافت: «كانت هذه آخر فصول القصة، التي اختار أبطالها حفظها في درج الذكريات، إجلالاً لعصر من العشق الكبير، وحرصاً على ما تبقى من الود والإحترام.. اليوم قرر أحدهم أن يفتش في أوراقنا ويعبث بمصائرنا، ضارباً بعرض الحائط أبسط قواعد احترام الخصوصية، بل والإنسانية، فنشر صورة جمعتني بـ خالد يوسف خلال فترة زواجنا، غير مبالٍ بتبعات فعلته على الطرفين!».
‫وأوضحت ياسمين الخطيب: «فإذا كان الغرض من نشر الصورة هو التسلية فقد تحقق، وإذا كان الغرض هو الضغط عليّ لتأكيد الأمر، فنعم.. كنت متزوجة من هذا الرجل، وتداول صورتي برفقته لا يُسيء إليّ، وإنما يُسيء لناشريها.»




كلمات متعلقة

ياسمين, الخطيب, تعترف, بزواجها, من, خالد, يوسف,

تابعونــا

حلا شيحة تنشر صوراً جديدة لاولادها حلا شيحة تنشر صوراً جديدة لاولادها 2019-01-12 | 17:46:23

شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها على تطبيق “انستغرام” بصور جديدة واضحة لاطفالها...

فنان سعودي يتبرأ من والده ويعلن وفاته حياً فنان سعودي يتبرأ من والده ويعلن وفاته حياً 2019-01-12 | 16:06:56

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً نسب إلى نجم مواقع التواصل الاجتماعي،...

معتصم النهار يكشف سراً من أسرار نجاحه في التمثيل معتصم النهار يكشف سراً من أسرار نجاحه في التمثيل 2019-01-11 | 14:41:09

شارك الممثل السوري ​معتصم النهار​ متابعيه مقولة للممثل والمخرج الروسي ومعلم...

بعد إهانته لها بألفاظ حادة … نيللي كريم ترد على طليقها بعد إهانته لها بألفاظ حادة … نيللي كريم ترد على طليقها 2019-01-11 | 12:50:27

ردت النجمة نيللي كريم على إهانة طليقها له بكلمات قاسية وألفاظ حادة واتهامه لها...

صور .. “ديانا” الليدي السعودية التي خطفت قلب أحمد جمال صور .. “ديانا” الليدي السعودية التي خطفت قلب أحمد جمال 2019-01-11 | 11:00:39

خبر خطوبة “أحمد” و”ديانا” قابلته ردود أفعال متباينه على “السوشيال ميديا”، ما...

مباراة شطرنج بين تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني مباراة شطرنج بين تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني 2019-01-11 | 08:42:22

لا يبخل النجم السوري تيم حسن في التعبير عن حبه لزوجته الإعلامية المصرية وفاء...

قمر تثير الجدل بإطلالتها “الجريئة” في مصر قمر تثير الجدل بإطلالتها “الجريئة” في مصر 2019-01-10 | 16:45:48

تألقت الفنانة اللبنانية قمر خلال إحيائها حفل رأس السنة في مصر، حيث ارتدت “jumpsuit”...

بعد تعرضها لوعكة صحية.. أحلام تخرج عن صمتها فماذا قالت؟‎ بعد تعرضها لوعكة صحية.. أحلام تخرج عن صمتها فماذا قالت؟‎ 2019-01-10 | 15:22:34

بعد ان وضعت الفنانة ​أحلام​ الجمهور بحالة من القلق على وضعها الصحي، حيث نشرت على...

محمد حماقي يطرح أول أغنية من ألبومه الجديد "كل يوم من ده" محمد حماقي يطرح أول أغنية من ألبومه الجديد "كل يوم من ده" 2019-01-10 | 12:54:32

طرح الفنان المصري ​محمد حماقي​ أول أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "كل يوم من...

صور .. ماذا قصدت نادين الراسي بـ”81 يوم” ؟ صور .. ماذا قصدت نادين الراسي بـ”81 يوم” ؟ 2019-01-10 | 11:15:45

علقت الممثلة ​نادين الراسي​ على منشور أحد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الكنيست تفتتح دورتها الشتوية اليوم الاثنين تدشين شارع 6 مقطع مفترق عميعاد جولاني مسكنة بدون اشارات ضوئية طفل تعرض للدهس كفر كنا اصابة مستشفى منطقة الرأس سيارة حادث شرطة اسعاف اطباء العائلة الشمال مؤتمر الناصرة تحتضن د. بشارات بشارة مستشفى الاتجليزي اصابات حادث طرق تراكتورون سيارة تجارية نقل اصابات مستشفى الشرطة باقة الغربية شارع طحينة الامير تسويق منتجاتها خضعت لفحوصات مخبرية كانت نتائجها صالحة ايجابية سيلفان شالوم وزير المالية اعتزال السياسة يعلن طرعان . تظاهرة الاقصى المسجد القدس بالروح بالدمأمطار مياه غرق سوارع بيوت قرية الرينة تذمر الاهالي فياضاناتفتى قاصر بئر ماء شقيب السام مقيد سلاسل حديد مشتبه ضرب اعتقال النقب الجنوب تمديد اعتقال محكمة رئيس التجمع عوض عبد الفتاح حزب اموال ملايين شواقل كفر قرع قتل جريمة الشاب رضا محمد عثامنة لجنة شعبية استنكار العنفمصرع شخص حبيب شيخ احمد محمد سائق سيارة خصوصية شاحنة حادث طرق شفاعمرو مروع شارع عبلين قرية متسبي أفيف تامر نفار مشاركة واسعة حفل افلام حيفا الغاء ميري ريغيف قلنسوة مظاهرة رفع شعارات ضد الهدم 11 بيتا جريمة اهالي رفض
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com