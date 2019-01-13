بطريركية, القدس, تطلب, من, بلدية, حيفا, إزالة, اللوحات, من, المتحف,

جاء في بيان صادر عن بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس: "نحن، البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، ندين بشدة الصور غير المسؤولة والاستفزازية التي عرضت في متحف حيفا للفنون تحت رعاية بلدية حيفا. لقد سمح متحف حيفا للفنون بمعرض يهدف إلى انتقاد "النزعة الاستهلاكية" داخل المجتمع الإسرائيلي. يتضمن محتوى هذا المعرض صورًا مهينة لأقدس رموز وشخصيات الديانة المسيحية. هذه التصرف غير مقبول ويجب التنديد به والتراجع عنه فورًا. يتوجب الحفاظ على احترام الرموز والشخصيات الدينية، سواء كانت يهودية أو مسيحية أو إسلامية، مهما كانت.

نحن ندرك أن إسرائيل تتمسك بحق حرية التعبير والنشر، إلا أن طبيعة الأرض المقدسة وحرمة الأديان الإبراهيمية الثلاثة يجب أن تحترم وتبجل في كل الأوقات. مثل هذا السلوك المهين لا يساعد الأديان الثلاثة في مهمتها على تعزيز التسامح والمودة والتعايش بين شعب الأرض المقدسة وخارجها.ندعو بلدية حيفا، وإدارة متحف حيفا للفنون، لإزالة ودون أي تأخير كل الصور المهينة لإيماننا المسيحي وتقاليدنا. علاوة على ذلك، نتوقع اعتذارًا رسميًا من البلدية أو المسؤولين عن مثل هذا المعرض".البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس.