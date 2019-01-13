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فك لغز مقتل رجل في شقيب السلام على خلفية حراسة موقع للبناء



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي:"في نهايه التحقيق المتواصل والمعقد توصلوا محققو وحده التحقيقات المركزيه في شرطه اسرائيل لواء الجنوب الى فك لغز وفاه مواطن من سكان شقيب السلام، في اعقاب عمليه اطلاق النار عليه مما أدى الى وفاته، قرابه العام، اليوم سوف يتم امتثال المشتبه به امام المحكمه.


منذ عام في تاريخ 8.12.17 قرابه الساعه 16:30 تلقت شرطه اسرائيل بلاغ حول عملية اطلاق نار في شقيب السلام في الجنوب .

وصلت قوات معززه من الشرطه الى مكان الحادث وبدأت بعمليات البحث، اثناء ذلك تم العثور على رجل مصاب بعيارات ناريه بجانب جهاز لغسيل السيارات، وقد أعلن الطاقم الطبي عن وفاة المصاب من سكان المنطقه الذي كان في سنوات الخمسين من العمر.

في نهايه تقيم الوضع في الشرطه تم تحويل المهام للقيام في عمليه التحقيق الى وحده التحقيقات المركزيه في لواء الجنوب .ومع التقدم في عمليات التحقيق تبين الشك بعد عمليه اطلاق النار ان مشتبه به في سنوات العشرين من العمر من سكان منطقه شقيب السلام له ضلوع في عمليه اطلاق النار تاركا المكان بواسطه سياره مستأجره والتي كانت بحوزته عندما فر بها هاربا من المكان.

يذكر ان خلفيه الشجار بين عائله المغدور وعائله المتهم كانت حول من يتولى حراسه موقع للبناء.

محققو شرطه اسرائيل قاموا بعمليات التحقيقات المستمره وجمع الأدله منها على المستوى العلني ومنها على المستوى السري.

يذكر قبل شهر في تاريخ 3.12.18 عثروا افراد شرطه وحده تحقيقات حرس حدود النقب (מג"ן) على المتهم عندما كان يتجول بالمخفي بين احياء وحدات سكنيه بمدينه نتانيا.

وقد تم تمديد اعتقال المشتبه به مواطن سكان منطقه شقيب السلام الذي يبلغ من العمر 25عاما .

ومع نهايه التحقيقات الجاريه تم تحويل ماده التحقيقات الى مكتب النيابه العامه ، والتي بدورها اعلنت في تاريخ 9.1.19 عن تقديم لائحه اتهام ضد المشتبه به بما نسب أليه من تهم .واليوم سوف يتم امتثال المشتبه به امام المحكمه.

وقد أضاف الناطق بأسم شرطه اسرائيل ،ان لا الزمان ولا المكان يمنع من شرطه اسرائيل القيام بالعثور وأعتقال المشتبه بهم ، وخاصه هؤلاء المشتبهين بالقيام بتنفيذ عمليات خطره بحسب ماده القانون والتي تمس بحياه المواطنين الأبرياء.
فك لغز مقتل رجل في شقيب السلام على خلفية حراسة موقع للبناء




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