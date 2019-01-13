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ديشامب: بنزيما تجاوز كل الحدود



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم ينس ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، الاتهام الذي وجهه له كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، في عام 2016. وكان كريم بنزيما، قد اتهم ديشامب بالعنصرية في إحدى مقابلاته في عام 2016، حيث أكد أنه يختار لاعبي المنتخب الفرنسي بشكل عنصري. وقال ديشامب في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم: "بعض الناس يمكنهم أن يتحدثوا بأشياء تتجاوز كل معاني الفهم، لن أنسى ذلك أبدًا". وتابع: "اعتبرت أنه تجاوز كل الحدود في ذلك الوقت، لم يحدث أن اخترت لاعبًا بناء على اللون أو الدين". ولم ينضم كريم بنزيما للمنتخب الفرنسي منذ أواخر عام 2015، وذلك بسبب قضيته الأخلاقية مع مواطنه ماثيو فالبوينا.
ديشامب: بنزيما تجاوز كل الحدود




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