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كشف نفق جديد لحزب الله يمتد داخل إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعلن الجيش الاسرائيلي عن اكتشافه امس نفقا إضافيا, داخل الأراضي الإسرائيلية, حفره حزب الله في قرية رامية الى الشمال من قرية زارعيت. وسيتم هدمه خلال الأيام المقبلة, كما تم ابلاغ قوات اليونيفيل الأممية به.

 واعلن المتحدث العسكري عن استكمال عملية درع الشمال ضد الانفاق الإرهابية موضحا مع ذلك ان الجيش يواصل متابعة نشاطات المنظمة الإرهابية على امتداد الحدود وبناء العائق الدفاعي. كما قال المتحدث.

واكد ان سحب هذه القدرة للمنظمة, التي عكفت عليها عدة سنوات, أزال تهديدا على مواطني إسرائيل.


وكانت قوات اليونيفيل الدولية قد طلبت من إسرائيل عدم القيام باي اعمال قرب الخط الأزرق تثير التوتر مع لبنان، على خلفية قيامها ببناء بلوكات اسمنتية على الحدود المشتركة. هذا ما قاله المتحدث باسم اليونيفيل اندريا تينينتي لموقع الميادين. مضيفا انه تتم مراقبة ما يجري لمنع وقوع احتكاكات بين الجانبين. 
كشف نفق جديد لحزب الله يمتد داخل إسرائيل




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