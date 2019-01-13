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الطقس:انخفاض الحرارة ورياح قوية وامطار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، وبارداً نسبياً إلى بارد، وخلال ساعات المساء والليل تسقط الأمطار فوق المناطق الشمالية، وتمتد لاحقاً لبعض المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، ومثيرة للغبار والأتربة


وفي يوم الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتسقط الأمطار التي تكون غزيرة أحياناً على فترات على المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى، كما وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الامطار فوق باقي المناطق، وخلال ساعات الليل ينتهي تأثير المنخفض الجوي، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً إلى بارد، وخلال ساعات الليل المتأخرة تسقط الأمطار فوق أجزاء من المناطق الشمالية من البلاد، وتمتد فجراً لمناطق أخرى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة
الطقس:انخفاض الحرارة ورياح قوية وامطار




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