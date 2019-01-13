الشرطة, تفرض, أمر, حظر, نشر, حول, مقتل, الشاب, ساهر, محاميد, من, ام, الفحم,

أمرت المحكمة صباح اليوم الاحد بحظر نشر كافة تفاصيل التحقيقات حول جريمة قتل الشاب ساهر خالد محاميد من أم الفحم والتي وقعت منتصف ليلة أمس الجمعة، ويمتد أمر حظر النشر 30 يوماً - حتى تاريخ 13.02.2019.

وكان قد لقي الشاب ساهر خالد محاميد البالغ من العمر 19 عاماً مصرعه اثر تعرضه لاطلاق نار في حي بير دباله بمدينة أم الفحم مساء السبت .الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للشاب وتم نقله الى المستشفى لاستكمال العلاج وتم اعلان وفاته بعد فشل جميع المحاولات .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .