قصف, اسرائيلي, على, عدة, مواقع, في, قطاع, غزة,

وافادت المصادر بان الطائرات الاسرائيلية قصفت موقعا للمقاومة الفلسطينية شرق غزة بصاروخ واحد على الاقل.كما قصف المدفعية الاسرائيلية مرصدا للمقاومة شرق غزة.واستهدفت الطائرات بعدة صواريخ في محيط جبل الريس شرق حي التفاح شرقي مدينة غزةولم يبلغ عن وقوع اصابات في القصف الاسرائيلي.

افادت مصادر اعلامية فلسطينية أن الطيران الحربي الاسرائيلي قصف عدة اهداف في قطاع غزة الليلة.

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