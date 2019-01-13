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قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افادت مصادر اعلامية فلسطينية أن الطيران الحربي الاسرائيلي قصف عدة اهداف في قطاع غزة الليلة.


وافادت المصادر بان الطائرات  الاسرائيلية قصفت موقعا للمقاومة الفلسطينية شرق غزة بصاروخ واحد على الاقل.

كما قصف المدفعية الاسرائيلية مرصدا للمقاومة شرق غزة.

واستهدفت الطائرات بعدة صواريخ في محيط جبل الريس شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة

ولم يبلغ عن وقوع اصابات في القصف الاسرائيلي.
قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة




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