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اصابة شاب بجراح خطيرة باطلاق نار في الطيرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قامت الطواقم الطبية مساء السبت بنقل شاب مصاب بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة الطيرة .


الشرطة وصلت الى المكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب بجراح خطيرة باطلاق نار في الطيرة




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