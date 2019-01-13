اصابة, شاب, بجراح, خطيرة, باطلاق, نار, في, الطيرة,

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لقي الشاب ساهر خالد محاميد البالغ من العمر 19 عاماً مصرعه اثر تعرضه لاطلاق نار في...
عقد اليوم السبت الاجتماع التشاوري الأول في قاعة زين بطمرة للحزب القومي العربي،...
اسفر حادث طرق بين مفرق البروة ومفرق المكر عن اصابة شاب من المكر وصفت حالته...
عقدت اللجنة المركزية للعربية للتغيير اجتماعا استثنائيا مطولا لعدة ساعات ، في...
قام اليوم وفد رسمي ممثلا للقيادة الفلسطينية بزيارة معايدة بمناسبة أعياد الميلاد...
لقي صالح رحال 61عاماً من الزرازير مصرعه بانقلاب سيارة في شارع 7513 بين بسمة طبعون...
جاء في بيان صادر عن شرطة الساحل انه سيتم تقديم طلب للمحكمة الليلة بتمديد اعتقال...
شهد موقع جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم السبن اقبالا واسعا من قبل الاهالي...
اصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاماً في حادث طرق ذاتي على شارع 899 قرب ترشيحا , وبحسب...
تحقق الشرطة في حادث اطلاق نار وقع صباح اليوم السبت على سيارة تابعة لموظفة في قسم...