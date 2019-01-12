تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-13 00:08:06 قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة |  2019-01-13 00:05:11 اصابة شاب بجراح خطيرة باطلاق نار في الطيرة |  2019-01-12 23:57:25 مصرع الشاب ساهر محاميد 19 عاماً اثر تعرضه لاطلاق نار في ام الفحم |  2019-01-12 23:27:41 اجتماع تشاوري للحزب القومي العربي عشية الانتخابات المقبلة |  2019-01-12 23:25:16 اصابة شاب بحادث طرق قرب المكر |  2019-01-12 23:21:55 اتحاد ابناء سخنين يخسر أمام الخضيرة ويتورط في القاع |  2019-01-12 23:19:51 مصدر عسكري اسرائيلي: المواجهة وشيكة مع حماس |  2019-01-12 22:15:55 مركزية العربية للتغيير : شعبنا مصدر القرار وماضون نحو اكبر مؤتمر حزبي في الداخل |  2019-01-12 23:13:44 وفد رئاسي فلسطيني يهنىء القيادات المسيحية بالأعياد‎ |  2019-01-12 18:04:42 مصرع صالح رحال 61 عاماً من الزرازير بانقلاب سيارة قرب بسمة طبعون |  2019-01-12 17:43:41 العراق يبلغ ثمن نهائي كأس آسيا بثلاثية في شباك اليمن |  2019-01-12 17:40:19 الأمن المصري يقتل 6 مسلحين |  2019-01-12 17:29:40 الشرطة:ستكون اعتقالات اخرى بشبهة الاخلال بالنظام خلال مظاهرة حيفا |  2019-01-12 17:25:03 اكثر من 9 الاف زائر في جبل الشيخ |  2019-01-12 16:06:56 فنان سعودي يتبرأ من والده ويعلن وفاته حياً |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع الشاب ساهر محاميد 19 عاماً اثر تعرضه لاطلاق نار في ام الفحم



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشاب ساهر خالد محاميد البالغ من العمر 19 عاماً  مصرعه اثر تعرضه لاطلاق نار في حي بير دباله بمدينة أم الفحم مساء السبت .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للشاب وتم نقله الى المستشفى لاستكمال العلاج وتم اعلان وفاته بعد فشل جميع المحاولات .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




كلمات متعلقة

مصرع, الشاب, ساهر, محاميد, 19, عاماً, اثر, تعرضه, لاطلاق, نار, في, ام, الفحم,

تابعونــا

اصابة شاب بجراح خطيرة باطلاق نار في الطيرة اصابة شاب بجراح خطيرة باطلاق نار في الطيرة 2019-01-13 | 00:05:11

قامت الطواقم الطبية مساء السبت بنقل شاب مصاب بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في...

اجتماع تشاوري للحزب القومي العربي عشية الانتخابات المقبلة اجتماع تشاوري للحزب القومي العربي عشية الانتخابات المقبلة 2019-01-12 | 23:27:41

عقد اليوم السبت الاجتماع التشاوري الأول في قاعة زين بطمرة للحزب القومي العربي،...

اصابة شاب بحادث طرق قرب المكر اصابة شاب بحادث طرق قرب المكر 2019-01-12 | 23:25:16

اسفر حادث طرق بين مفرق البروة ومفرق المكر عن اصابة شاب من المكر وصفت حالته...

مركزية العربية للتغيير : شعبنا مصدر القرار وماضون نحو اكبر مؤتمر حزبي في الداخل مركزية العربية للتغيير : شعبنا مصدر القرار وماضون نحو اكبر مؤتمر حزبي في الداخل 2019-01-12 | 22:15:55

عقدت اللجنة المركزية للعربية للتغيير اجتماعا استثنائيا مطولا لعدة ساعات ، في...

وفد رئاسي فلسطيني يهنىء القيادات المسيحية بالأعياد‎ وفد رئاسي فلسطيني يهنىء القيادات المسيحية بالأعياد‎ 2019-01-12 | 23:13:44

قام اليوم وفد رسمي ممثلا للقيادة الفلسطينية بزيارة معايدة بمناسبة أعياد الميلاد...

مصرع صالح رحال 61 عاماً من الزرازير بانقلاب سيارة قرب بسمة طبعون مصرع صالح رحال 61 عاماً من الزرازير بانقلاب سيارة قرب بسمة طبعون 2019-01-12 | 18:04:42

لقي صالح رحال 61عاماً من الزرازير مصرعه بانقلاب سيارة في شارع 7513 بين بسمة طبعون...

الشرطة:ستكون اعتقالات اخرى بشبهة الاخلال بالنظام خلال مظاهرة حيفا الشرطة:ستكون اعتقالات اخرى بشبهة الاخلال بالنظام خلال مظاهرة حيفا 2019-01-12 | 17:29:40

جاء في بيان صادر عن شرطة الساحل انه سيتم تقديم طلب للمحكمة الليلة بتمديد اعتقال...

اكثر من 9 الاف زائر في جبل الشيخ اكثر من 9 الاف زائر في جبل الشيخ 2019-01-12 | 17:25:03

شهد موقع جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم السبن اقبالا واسعا من قبل الاهالي...

ترشيحا:اصابة سائق دراجة نارية بحادث طرق ذاتي ترشيحا:اصابة سائق دراجة نارية بحادث طرق ذاتي 2019-01-12 | 15:55:28

اصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاماً في حادث طرق ذاتي على شارع 899 قرب ترشيحا , وبحسب...

قلنسوة:اطلاق النار على سيارة موظفة في قسم الجباية قلنسوة:اطلاق النار على سيارة موظفة في قسم الجباية 2019-01-12 | 12:40:25

تحقق الشرطة في حادث اطلاق نار وقع صباح اليوم السبت على سيارة تابعة لموظفة في قسم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ثلوج تعطيل دراسة تساقط حرفيش الجش الجرمق بيت جن قرى الجليل الاعلى طالب الطب تشييع جثمان جنازة دير حنا مثواه الى الاخير مقبرة مجدي سالم رومانيا حادث ضحية عمل مصرع ورشة بناء عبد الله أشرف مصاروة مصرع الفتى الطيبة مدينة اصابة اخرين شارع 44 حادث طرق كفر قاسم تشييع جثمان الطالب محمد مهدي رابي طالب محمد عساف يزور الناصرة غدا لافتتاح فيلمه يا طير الطاير مركز محمود درويش علي سلام رعاية بلدية الناصرة احباط محاولة تهريب اسلحة الاراضي الفلسطينية اعتقال عراد قرب الجنوب مصرع امرأة حادث طرق الفريديس رضيعة سيارة شاحنة اصابة اخرين أولجا اشقر كلوي نعيم انجيلي يافا كفر قرع مواجهات حرق اطارات مدخل القرية قنابل غاز القاء حجارة عمال مشهد اعتقال تفتيش سيارة سكين فواكه انبطاح الازفلت سكين فواكهسلاح الصفافرة اعتقال شاب الناصرة حي تفتيش بيت كارل جوستاف بندقية سعيد نفاع عضو الكنيست محكومية السجن بدء سجن جلبواع اعضاء كنيست سفر الى سوريافيسبوك تحريض ضد العرب نتسيرت عيليت شاب يهودي فيسبوك اليهود دكتور مالك خطيب طبيب اسنان التهم الموجهة ضده جامعة النجاح نابلس معرف بها شهادات وزارة التربية التعليم الاسرائيليةمصرع فتى ابراهيم ابو لسان من يافا حادث طرق مرع دراجة نارية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com