اجتماع, تشاوري, للحزب, القومي, العربي, عشية, الانتخابات, المقبلة,

عقد اليوم السبت الاجتماع التشاوري الأول في قاعة زين بطمرة للحزب القومي العربي، حول أنتخابات الكنيست المقبلة.

حيث ناقش الأجتماع أمكانية تنظيم قائمة مستقلة تضم العديد من الشخصيات السياسية والأكاديمية الحزبية وغيرها من القوى الفاعلة الغير مُحَزّبة في الوسط العربي لخوض الانتخابات القادمة.كما أكد الجميع ان الحزب القومي العربي مستعد لكل نقاش أو مفاوضات مبنية على شراكة حقيقية لخدمة مجتمعنا العربي وعدم إحتكار الأنتخابات لبعض الأحزاب فقط.وأكد الحضور على ضرورة وأهمية العمل السياسي البرلماني من أجل خدمة المواطنين العرب في الداخل في كل المجالات الحياتية اليومية .حضر الأجتماع مئات الشخصيات من قطاعات الجمهور العربي وأعضاء المكتب السياسي للحزب القومي.تولى عرافة الإجتماع المحامي عفيف لوباني .وتحدث من الأخوة والاخوات المشاركين كلٌ من.▪الوزير السابق غالب مجادلة .▪الدكتور حسني سعادة أغبارية من مدينة ام الفحم.▪الأخ خالد دريني -مخمن العام من مدينة الناصرة.▪الأخ قاسم مبدا زيدان -رجل اعمال من كفر مندا.▪ الأخت المربية خَوانة بدران عباس من قرية البعنة.▪الأخ محمد المصري -نائب رئيس سابق وعضو المجلس المحلي قرية نحف.وأختتم الأجتماع رئيس الحزب القومي العربي الأستاذ محمد حسن كنعان.