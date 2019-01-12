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اصابة شاب بحادث طرق قرب المكر



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اسفر حادث طرق بين مفرق البروة ومفرق المكر عن اصابة شاب من المكر وصفت حالته بالمتوسطة.


الطواقم الطبية قامت بنقل الشاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة شاب بحادث طرق قرب المكر




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