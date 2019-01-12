اتحاد, ابناء, سخنين, يخسر, أمام, الخضيرة, ويتورط, في, القاع,

مني فريق اتحاد ابناء سخنين امام فريق هبوعيل الخضيرة بالنتيجة 2-1 في مباراة خارجية على استاد نتانيا ضمن دوري الدرجة العليا .

الفريق السخنيني كان السباق في التسجيل عن طريق شلومي ازولاي , الا أن فريق الخضيرة استطاع قلب النتيجة لتنتهي المباراة 2-1 , يشار الى أن سخنين لعبت ب10 لاعبين منذ الدقيقة ال 69 بعد طرد المهاجم محمد غدير .يشار الى أن هذه الخسارة ورطت الفريق السخنيني في قاع اللائحة حيث يحتل الفريق المرتبة قبل الاخيرة .