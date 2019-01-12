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اتحاد ابناء سخنين يخسر أمام الخضيرة ويتورط في القاع



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



مني فريق اتحاد ابناء سخنين امام فريق هبوعيل الخضيرة بالنتيجة 2-1 في مباراة خارجية على استاد نتانيا ضمن دوري الدرجة العليا .


الفريق السخنيني كان السباق في التسجيل عن طريق شلومي ازولاي , الا أن فريق الخضيرة استطاع قلب النتيجة لتنتهي المباراة 2-1 , يشار الى أن سخنين لعبت ب10 لاعبين منذ الدقيقة ال 69 بعد طرد المهاجم محمد غدير .

يشار الى أن هذه الخسارة ورطت الفريق السخنيني في قاع اللائحة حيث يحتل الفريق المرتبة قبل الاخيرة .
اتحاد ابناء سخنين يخسر أمام الخضيرة ويتورط في القاع




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