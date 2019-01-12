مصدر, عسكري, اسرائيلي:, المواجهة, وشيكة, مع, حماس,

قال مصدر عسكري اسرائيلي ان اطلاق الصواريخ والمظاهرات على الحدود ستؤدي قريبا الى مواجهة مع حماس.

وأشار المصدر إلى أن "حماس لم تعد تسير بين القطرات، بل إنها تتدفق من دلو الماء...مضيفا"أعتقد أن المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه".وأضاف "جولة أخرى من القتال مسألة وقت وليست طويلة."وفي ذات السياق طالب رئيس المجلس الاقليمي في النقب الجيش الاسرائيلي للرد على اطلاق الصواريخ من غزة ووقف تحويل الاموال الى حركة حماس.واعلنت اسرائيل سقوط صاروخ في النقب الغربي انطلق من قطاع غزة السبت دون وقوع اصابات.