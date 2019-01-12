تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-13 00:08:06 قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة |  2019-01-13 00:05:11 اصابة شاب بجراح خطيرة باطلاق نار في الطيرة |  2019-01-12 23:57:25 مصرع الشاب ساهر محاميد 19 عاماً اثر تعرضه لاطلاق نار في ام الفحم |  2019-01-12 23:27:41 اجتماع تشاوري للحزب القومي العربي عشية الانتخابات المقبلة |  2019-01-12 23:25:16 اصابة شاب بحادث طرق قرب المكر |  2019-01-12 23:21:55 اتحاد ابناء سخنين يخسر أمام الخضيرة ويتورط في القاع |  2019-01-12 23:19:51 مصدر عسكري اسرائيلي: المواجهة وشيكة مع حماس |  2019-01-12 22:15:55 مركزية العربية للتغيير : شعبنا مصدر القرار وماضون نحو اكبر مؤتمر حزبي في الداخل |  2019-01-12 23:13:44 وفد رئاسي فلسطيني يهنىء القيادات المسيحية بالأعياد‎ |  2019-01-12 18:04:42 مصرع صالح رحال 61 عاماً من الزرازير بانقلاب سيارة قرب بسمة طبعون |  2019-01-12 17:43:41 العراق يبلغ ثمن نهائي كأس آسيا بثلاثية في شباك اليمن |  2019-01-12 17:40:19 الأمن المصري يقتل 6 مسلحين |  2019-01-12 17:29:40 الشرطة:ستكون اعتقالات اخرى بشبهة الاخلال بالنظام خلال مظاهرة حيفا |  2019-01-12 17:25:03 اكثر من 9 الاف زائر في جبل الشيخ |  2019-01-12 16:06:56 فنان سعودي يتبرأ من والده ويعلن وفاته حياً |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصدر عسكري اسرائيلي: المواجهة وشيكة مع حماس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال مصدر عسكري اسرائيلي ان اطلاق الصواريخ والمظاهرات على الحدود ستؤدي قريبا الى مواجهة مع حماس.


وأشار المصدر إلى أن "حماس لم تعد تسير بين القطرات، بل إنها تتدفق من دلو الماء...مضيفا"أعتقد أن المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه".
وأضاف "جولة أخرى من القتال مسألة وقت وليست طويلة."

وفي ذات السياق طالب رئيس المجلس الاقليمي في النقب الجيش الاسرائيلي للرد على اطلاق الصواريخ من غزة ووقف تحويل الاموال الى حركة حماس.

واعلنت اسرائيل سقوط صاروخ في النقب الغربي انطلق من قطاع غزة السبت دون وقوع اصابات.
مصدر عسكري اسرائيلي: المواجهة وشيكة مع حماس




كلمات متعلقة

مصدر, عسكري, اسرائيلي:, المواجهة, وشيكة, مع, حماس,

تابعونــا

قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة 2019-01-13 | 00:08:06

افادت مصادر اعلامية فلسطينية أن الطيران الحربي الاسرائيلي قصف عدة اهداف في قطاع...

غزة تشيّع جثمان الشهيدة أمل الترامسي غزة تشيّع جثمان الشهيدة أمل الترامسي 2019-01-12 | 16:02:10

شيعت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، جثمان المواطنة أمل مصطفى...

ممثل جديد لحركة حماس في لبنان ممثل جديد لحركة حماس في لبنان 2019-01-10 | 19:03:07

جرت اليوم الخميس في مكتب الحركة في بيروت، مراسم تسليم تمثيل حركة حماس في لبنان،...

استدعاء جميع طلاب مدرسة "قتلَة" الرابي استدعاء جميع طلاب مدرسة "قتلَة" الرابي 2019-01-09 | 20:00:32

استدعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، جميع طلاب المدرسة الدينية "ثمرة...

غزة: اعتقال 45 عميلا بعد عملية المستعربين في خانيونس غزة: اعتقال 45 عميلا بعد عملية المستعربين في خانيونس 2019-01-08 | 23:05:48

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة انها تمكنت من اعتقال 45 عميلا تابعا للاحتلال...

مواجهات عنيفة عقب اقتحام البيرة مواجهات عنيفة عقب اقتحام البيرة 2019-01-07 | 19:14:02

افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"لليوم الثاني على التوالي، تقتحم قوات الاحتلال وسط...

قصف اسرائيلي على غزة قصف اسرائيلي على غزة 2019-01-06 | 20:11:49

افادت مصادر اعلامية فلسطينية:اغارت الطائرات الحربية على نقطة للضبط الميداني...

بيت لحم:الطوائف الشرقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد بيت لحم:الطوائف الشرقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد 2019-01-06 | 11:56:25

بدأت، اليوم الاحد، احتفالات الطوائف الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم...

وصول حارس الأراضي المقدسة إلى بيت لحم وصول حارس الأراضي المقدسة إلى بيت لحم 2019-01-05 | 19:08:40

وصل موكب حارس الأراضي المقدسة فرانشيسكو باتون، اليوم السبت، إلى بيت لحم قادما من...

عباس: صفقة القرن "خلصت" ولن أنهي حياتي خائناً عباس: صفقة القرن "خلصت" ولن أنهي حياتي خائناً 2019-01-05 | 08:08:13

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابو مازن" أن القضية الفلسطينية تمر بصعوبات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أمجد شواهنة اطلاق نار حافلة طلاب كفر قاسم الطالب مصرع رهط اللد بيت جن 6 ضحايا ام الفحم محاجنة اسبوع نهاية دامي طب جامعة رومانيا القريناوي محمد زبيده ضياء مأساوي محاجنة سعاكفر قاسم قذيفة الحرب العالمية الاولى العثور حفريات شرطة متفجرات خلال اعمال مدارس واي فاي بدون حيفا رئيس بلدية يونا ياهف وزارة التربية تقرير مراقب الدوبة دكتور مالك خطيب طبيب اسنان التهم الموجهة ضده انتخابات الفريديس رئاسة مجلس محلي قرية اقتراع يونس مرعي وفاة نتانياهو اعضاء كنيست عرب دخول زيارة الاقصى حرق اطارات مدخل قرية كفرمندا شبان شرطة اراب ايدول من سيتأهل مرحلة البث المباشر مشاركة فلسطينيي الداخل مصادرة اسطوانات اسطوانة غاز بشكل غير قانوين مجد الكروم البعنة حملة مدرسة كوكب ابو الهيجاء تخريج فوج الثانوية طلابها طلاب قائد لواء الشمال شرطة زيارة عرابة دير حنا مدينة قرية عنف مشاكل زيارة تفقدية محمد ياسر بشوتي جنازة تشييع جثمان المقبرة مجد الكروم حادث تراكتورون جثة عامل تايلندي زراعة سهل مدينة طمرة اسعاف اقرار وفاته خلفية جنائية لا اهالي حي وادي العين قرية عرابه اغلاق شارع احتجاج غرق بيوت اسفلت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com