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وفد رئاسي فلسطيني يهنىء القيادات المسيحية بالأعياد‎



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قام اليوم وفد رسمي ممثلا للقيادة الفلسطينية بزيارة معايدة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة للطوائف المسيحية المتعددة بزيارة تهنئة إلى القيادات المسيحية في الناصرة وحيفا.


ترأس الوفد السيد صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وشارك فيه عدد من الشخصيات الاعتبارية والدينية من الضفة الغربية، إضافة إلى  وديع أبونصار، مستشار مجلس الأساقفة في الأرض المقدسة، الذي كان نظم الزيارة بالتنسيق مع محمد المدني، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول لجنة التواصل المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية.

وقد استهل الوفد زيارته بلقاء مع الاب حنا كلداني، النائب البطريركي للاتين في إسرائيل، بحضور عدد من الكهنة، ومن ثم زار الوفد كنيسة المسيح الانجيلية في الناصرة حيث عقد لقاءا مع القس نائل أبو رحمون وعدد من ابناء رعيته، واختتم الوفد زيارته إلى الناصرة بزيارة معايدة إلى المطران كرياكوس، مطران الروم الارثوذكس في الجليل، وذلك بحضور رئيسة المجلس الملي في الناصرة عفاف توما وعدد من أعضاء المجلس والكهنة.

من ثم توجه الوفد إلى حيفا، حيث استهل زيارة المدينة بلقاء مع المطران موسى الحاج، مطران الموارنة في الأرض المقدسة، بحضور بعض الكهنة، وبعد ذلك زار الوفد كنيسة الارمن الارثوذكس في المدينة حيث استقبله الاب دياريار وعدد من معاونيه، واختتم الوفد زيارة المعايدة بلقاء في مطرانية الروم الكاثوليك مع المدبر البطريركي لابرشية الجليل الاب اندراوس بحوث بحضور عدد من كهنة الابرشية.

واضافة إلى تقديم التهاني خلال جميع اللقاءات المذكورة، شدد جميع المتحدثين على أهمية التواصل بين ابناء الشعب الواحد، وعلى جمال التنوع الديني في المجتمع المحلي، اضافة إلى أفكار حول لقاءات مستقبلية في رام الله.




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