مصرع, مسن, 70, عاماً, بانقلاب, سيارة, قرب, بسمة, طبعون,

لقي مسن يبلغ من العمر 70 عاماً مصرعه بانقلاب سيارة في شارع 7513 بين بسمة طبعون والونا ابا مساء اليوم السبت .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية وصلت الى مكان الحادث واعلنت وفاته على الفور بعد انقلاب السيارة وسقوطها لمنحدر بعيد عن الشارع .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .