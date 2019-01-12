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مصرع مسن 70 عاماً بانقلاب سيارة قرب بسمة طبعون



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي مسن يبلغ من العمر 70 عاماً مصرعه بانقلاب سيارة في شارع 7513 بين بسمة طبعون والونا ابا مساء اليوم السبت .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية وصلت الى مكان الحادث واعلنت وفاته على الفور بعد انقلاب السيارة وسقوطها لمنحدر بعيد عن الشارع .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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