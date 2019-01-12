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حلا شيحة تنشر صوراً جديدة لاولادها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها على تطبيق “انستغرام” بصور جديدة واضحة لاطفالها بعد عودتها لعالم الفن وخلعها الحجاب.

ونشرت حلا صورة تجمعها بابنتها الكبرى جليلة، والتي تتمتع بملامح ناعمة تشبه والدتها لناحية لون البشرة والشعر، ووجهت الفنانة المصرية لابنتها التهنئة بمناسبة يوم ميلادها، واصفة اياها بأنها اول فرحتها.
 وكذلك نشرت حلا عبر خاصية الستوريز صورة لابنتها الصغرى عائشة التي خطفت الانظار بجمالها، وشبهها الغالبية لوالدها، كذلك هو الامر بالنسبة الى طفلها احمد الذي يتمتع بملامح والده الكندي، وكان الطفلين في جولة مع والدتهما في احد المناطق الريفية في مصر.من جهة ثانية، وقعت حلا بشكل رسمي على عقد بطولة مسلسل النجم محمد رمضان “زلزال” المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لهذا العام. والمسلسل المنتظر من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال 




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