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العراق يبلغ ثمن نهائي كأس آسيا بثلاثية في شباك اليمن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تأهل منتخب العراق إلى ثمن نهائي كأس آسيا، بفوزه على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب الشارقة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحصد أسود الرافدين الفوز الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويشارك منتخب إيران بصدارة المجموعة الرابعة.
سجل الهدف الأول لمنتخب العراق مهند علي (ميمي ) في الدقيقة الحادية عشر ، وسجل الهدف الثاني اللاعب بشار رسن في الدقيقة التاسعة عشر، وسجل علاء عباس الهدف الثالث في الدقيقة 91.






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