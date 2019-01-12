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سبعة أعراض رئيسية للسرطان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف ماكميلان كريس ستيل، العالم في مركز أمراض الأورام في لندن، 7 أعراض رئيسية يجب عند العثور عليها اللجوء بسرعة إلى طبيب الأورام.

وتضم هذه الأعراض التغيرات السريعة في عمل الأمعاء أو المثانة، والنزف "غير المبرر"، وأي بروزات في الصدر أو أي مكان آخر في الجسم، والبلع الصعب، وتغير لون أو مقياس شامة، والسعال الشديد مع بحة الصوت، وأي إصابات لا تلتأم لمدة طويلة.
وأشار ستيل إلى أن الأعراض المذكورة قد تكون غير مرتبطة بأمراض الأورام، لكنه أوصى بزيارة الطبيب حال العثور عليها.
وقال: "أنت لا تضيع وقت الأطباء، عن طريق التحقق من الأعراض".
وذكر الطبيب البريطاني أن 4 من 10 أحوال لتطور أمراض الأورام يمكن منعها بفضل تشخيص المرض في الوقت المناسب.
سبعة أعراض رئيسية للسرطان




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