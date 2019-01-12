الشرطة:ستكون, اعتقالات, اخرى, بشبهة, الاخلال, بالنظام, خلال, مظاهرة, حيفا,

جاء في بيان صادر عن شرطة الساحل انه سيتم تقديم طلب للمحكمة الليلة بتمديد اعتقال شاب تم اعتقاله خلال مظاهرة في حيفا احتجاجاً على عرض لوحات مسيئة للمسيح عليه السلام في متحف الفنون بالمدينة.

واضافت الشرطة في بيانها أنها تعمل بالتعاون مع رجال دين وشخصيات اجتماعية على تهدئة الأمور .وكانت جرت مساء الجمعة مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا للمطالبة لازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام .وافيد ان تم استعمال الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين .وقد اعتقلت الشرطة متظاهر بشبهة الاخلال بالنظام العام .