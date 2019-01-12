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اكثر من 9 الاف زائر في جبل الشيخ



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شهد موقع جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم السبن اقبالا واسعا من قبل الاهالي والعائلات الذين قصدوا الموقع من جميع انحاء البلاد لقضاء يومهم بين الثلوج .

حيث شارك اكثر من 9000 زائر بااللعب بالثلوج والتسلية على قمم الجبل والاستمتاع بالالعاب هناك والتزلج .





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