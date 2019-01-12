اكثر, من, 9, الاف, زائر, في, جبل, الشيخ,

شهد موقع جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم السبن اقبالا واسعا من قبل الاهالي والعائلات الذين قصدوا الموقع من جميع انحاء البلاد لقضاء يومهم بين الثلوج .

حيث شارك اكثر من 9000 زائر بااللعب بالثلوج والتسلية على قمم الجبل والاستمتاع بالالعاب هناك والتزلج .