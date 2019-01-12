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الإجهاد يطارد نيمار.. ومبابي يعاني بسبب خطة توخيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يميل توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، لاستبعاد النجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم الفريق من المشاركة في مباراة أميان، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي.  وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن نيمار يشعر بالإجهاد الشديد بعد مشاركته في لقاء جانجون يوم الأربعاء الماضي في كأس الرابطة، لذا لم يظهر اللاعب البرازيلي في آخر مران جماعي لبي إس جي قبل لقاء أميان. 

في المقابل، لفتت إلى أن كيليان مبابي جاهز للمشاركة في مباراة أميان، رغم ظهوره في 90 دقيقة كاملة بمباراتي جانجون وقبلها بونتيفي. 
وقالت الصحيفة إن مشاركة مبابي لثالث مباراة على التوالي سيكون أمرا مدهشا، إلا أن اللاعب الشاب يعاني في الوقت ذاته من توظيفه في مركز المهاجم الصريح، لذا تراجع تأثيره في مباراة جانجون.
الإجهاد يطارد نيمار.. ومبابي يعاني بسبب خطة توخيل




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