فنان, سعودي, يتبرأ, من, والده, ويعلن, وفاته, حياً,

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً نسب إلى نجم مواقع التواصل الاجتماعي، المراهق السعودي المثير للجدل ريان جيلر.

وأعلن ريان من خلال المنشور، عبر حسابه على “سناب شات”، تبرؤه من والده. وكتب: “أعلن رسمياً، أنا ريان آل حباس اعتبار أن والدي سابقاً متوفى بالنسبة لي وأن وجود والدتي في حياتي وباقي إخوتي يكفيني ويغنيني عن أي شخص في الحياة، الله يرحمك”.يشار إلى أن الشاب يشعل مواقع التواصل بسبب تصريحاته المتكررة المثيرة للجدل في الكثير من المواقف. ومنها تلك المرتبطة بالإعلامية السعودية لجين عمران والفنانة حلا الترك.كما أنه أطلق في وقت سابق موجة من الجدل بعدما عرض نفسه للتبني. وطلب من العائلة التي قد تتبناه أن تستثمر مواهبه. وحدّد يوماً واحداً أسبوعياً يمكن أسرته الأصلية أن تلتقيه خلاله.واستجابت لدعوته الفنانة الكويتية مونيا التي أعربت عن رغبتها في تبنيه حينها من دون قيد أو شرط. إلا أن ذلك لم يحدث.