غزة, تشيّع, جثمان, الشهيدة, أمل, الترامسي,

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جرت اليوم الخميس في مكتب الحركة في بيروت، مراسم تسليم تمثيل حركة حماس في لبنان،...
استدعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، جميع طلاب المدرسة الدينية "ثمرة...
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة انها تمكنت من اعتقال 45 عميلا تابعا للاحتلال...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"لليوم الثاني على التوالي، تقتحم قوات الاحتلال وسط...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية:اغارت الطائرات الحربية على نقطة للضبط الميداني...
بدأت، اليوم الاحد، احتفالات الطوائف الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم...
وصل موكب حارس الأراضي المقدسة فرانشيسكو باتون، اليوم السبت، إلى بيت لحم قادما من...
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابو مازن" أن القضية الفلسطينية تمر بصعوبات...
رفضت الحكومة الأمريكية طلب إسرائيل، بالتحقيق مع وزير الخارجية الامريكي السابق...
جاء بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:وقع حادث طرق على الطريق...