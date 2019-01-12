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غزة تشيّع جثمان الشهيدة أمل الترامسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شيعت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، جثمان المواطنة أمل مصطفى الترامسي (43 عاما) التي استشهدت، مساء أمس الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء مشاركتها في الجمعة الـ42 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.


وشارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من قيادات الحركة في أداء صلاة الجنازة على جثمان الشهيدة الترامسي.

وكانت وزارة الصحة في غزة، اعلنت عن استشهاد مواطنة واصابة 25 مواطن برصاص الجيش الاسرائيلي شرق قطاع غزة اضافة الى استهداف 2 من الصحفيين ومسعف بقنابل الغاز واستهداف سيارة اسعاف بقنبلة غاز مباشرة.

وكان حزب الشعب الفلسطيني نعى شهيدة مسيرة العودة الرفيقة الترامسي عضوة الهيئة القيادية لمنظمة المرأة لحزب الشعب في محافظة غزة، التي استشهدت اثناء مشاركتها في مسيرات العودة بموقع ملكة.

واكد الحزب بان الشهيدة امل من العضوات اللواتي تميزن بالانتماء للوطن وللاهداف التي يناضل من اجلها الحزب على المستويين الوطني والاجتماعي.




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