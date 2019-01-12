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ترشيحا:اصابة سائق دراجة نارية بحادث طرق ذاتي



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اصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاماً في حادث طرق ذاتي على شارع 899 قرب ترشيحا , وبحسب المعلومات الاولية يدور الحديث عن انزلاق دراجة نارية .


وافاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب يبلغ من العمر 27 عاماً بجراح متوسطة الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
ترشيحا:اصابة سائق دراجة نارية بحادث طرق ذاتي




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