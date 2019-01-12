ترشيحا:اصابة, سائق, دراجة, نارية, بحادث, طرق, ذاتي,

وافاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب يبلغ من العمر 27 عاماً بجراح متوسطة الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

اصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاماً في حادث طرق ذاتي على شارع 899 قرب ترشيحا , وبحسب المعلومات الاولية يدور الحديث عن انزلاق دراجة نارية .

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