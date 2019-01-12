قلنسوة:اطلاق, النار, على, سيارة, موظفة, في, قسم, الجباية,

الحادث اسفر عن اضرار جسيمة بالسيارة دون اصابات بشرية , الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق والخلفية غير معروفة .

تحقق الشرطة في حادث اطلاق نار وقع صباح اليوم السبت على سيارة تابعة لموظفة في قسم الجباية ببلدية قلنسوة .

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