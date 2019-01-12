تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-12 12:40:25 قلنسوة:اطلاق النار على سيارة موظفة في قسم الجباية |  2019-01-12 12:36:49 منخفض جوي غداً والأربعاء ثلوج على المرتفعات |  2019-01-12 12:29:01 الحاج صبحي عاصله ابو العبد عرابة في ذمة الله |  2019-01-12 08:51:48 ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً؟ |  2019-01-12 08:47:37 ايزنكوت يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب |  2019-01-12 08:43:09 مصرع الشاب سعيد اسعد من كسرى واصابة أخرين في حادث طرق مروع قرب دير الاسد |  2019-01-12 07:54:48 صور - قتيل ومصابين بحادث طرق ذاتي قرب دير الأسد |  2019-01-12 07:00:36 الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة |  2019-01-12 07:00:17 جنرال اسرائيلي يحذر من عدم جاهزية الجيش لخوض حرب مستقبلية |  2019-01-12 07:00:24 مصادر سورية:هجمات صاروخية "إسرائيلية" على دمشق |  2019-01-11 21:33:58 الطيرة - اصابة فتى 16 عاما بجراح خطيرة اثر اصابته برصاصة |  2019-01-11 21:31:27 الكنائس تطالب بإزالة معرض مسيء للمسيح والمسيحية في متحف حيفا‎ |  2019-01-11 17:04:59 اعتقالات خلال مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا تطالب بازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام |  2019-01-11 14:36:47 رغم الخسائر.. أبل تعتزم إطلاق ثلاثة طرز جديدة من آيفون |  2019-01-11 14:41:45 موسكو: لن نسمح بتحويل إدلب إلى ملجأ للإرهابيين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قلنسوة:اطلاق النار على سيارة موظفة في قسم الجباية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تحقق الشرطة في حادث اطلاق نار وقع صباح اليوم السبت على سيارة تابعة لموظفة في قسم الجباية ببلدية قلنسوة .


الحادث اسفر عن اضرار جسيمة بالسيارة دون اصابات بشرية , الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق والخلفية غير معروفة .




كلمات متعلقة

قلنسوة:اطلاق, النار, على, سيارة, موظفة, في, قسم, الجباية,

تابعونــا

منخفض جوي غداً والأربعاء ثلوج على المرتفعات منخفض جوي غداً والأربعاء ثلوج على المرتفعات 2019-01-12 | 12:36:49

توقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد خلال ساعات الليل من يوم غد الأحد بمنخفض جوي...

ايزنكوت يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب ايزنكوت يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب 2019-01-12 | 08:47:37

أكد رئيس أركان الجيش الاسرائيلي المنتهية ولايته الجنرال غادي ايزنكوت ضرورة...

مصرع الشاب سعيد اسعد من كسرى واصابة أخرين في حادث طرق مروع قرب دير الاسد مصرع الشاب سعيد اسعد من كسرى واصابة أخرين في حادث طرق مروع قرب دير الاسد 2019-01-12 | 08:43:09

لقي الشاب سعيد نسيب أسعد البالغ من العمر 26 عاماً من كسرى مصرعه واصيب أخرين في حادث...

صور - قتيل ومصابين بحادث طرق ذاتي قرب دير الأسد صور - قتيل ومصابين بحادث طرق ذاتي قرب دير الأسد 2019-01-12 | 07:54:48

لقي شاب 26عاما مصرعه واصيب شابين اخرين بجراح متوسطة جراء تعرضهم فجر اليوم السبت...

الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة 2019-01-12 | 07:00:36

يكون الطقس اليوم السبت غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ...

جنرال اسرائيلي يحذر من عدم جاهزية الجيش لخوض حرب مستقبلية جنرال اسرائيلي يحذر من عدم جاهزية الجيش لخوض حرب مستقبلية 2019-01-12 | 07:00:17

حذر مفوض شكاوى الجنود في الجيش الاسرائيلي المنتهية ولايته الميجر جنرال احتياط...

مصادر سورية:هجمات صاروخية "إسرائيلية" على دمشق مصادر سورية:هجمات صاروخية "إسرائيلية" على دمشق 2019-01-12 | 07:00:24

أعلن الجيش السوري أن قواته للدفاع الجوي تصدت، ليلة الجمعة إلى السبت، لهجوم نفذه...

الطيرة - اصابة فتى 16 عاما بجراح خطيرة اثر اصابته برصاصة الطيرة - اصابة فتى 16 عاما بجراح خطيرة اثر اصابته برصاصة 2019-01-11 | 21:33:58

في الطيرة اصيب مساء اليوم الجمعة فتى 16 عاما بجراح متوسطة اثر اصابته برصاصة بالصدر...

الكنائس تطالب بإزالة معرض مسيء للمسيح والمسيحية في متحف حيفا‎ الكنائس تطالب بإزالة معرض مسيء للمسيح والمسيحية في متحف حيفا‎ 2019-01-11 | 21:31:27

جاءنا في بيان من وديع ابو نصار مستشار مجلس الأساقفة في الأرض المقدسة حول معرض في...

اعتقالات خلال مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا تطالب بازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام اعتقالات خلال مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا تطالب بازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام 2019-01-11 | 17:04:59

جرت مساء اليوم الجمعة مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا للمطالبة لازالة معرض لوحات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احمد شتيوي ملاكم الناصرة يتألق بطولة ليتا الاوروبي الشاب انجاز مباريات فوز محل بيع مواد بناء دون اصابات منطقة موريا حيفا اطفاء اخماد الشرطة التحقيقضبط لحوم غير صالحة القدس ابادة شاحنة تهريب الضفة اسرائيل ظروف سيئة بدون رقابة الحد الادنى الاجور 5300 شيكل الحكومة تسامح تعفو عائلة المرحوم المشتبه بقتل ابنهم محمود جبارين ام الفحم طعن مشتبه اطلاق نار كفر قاسم معلم سيارة مدرسة تمديد اعتقال ريال مدريد بيبيه مدافع البرتغال عرب الداخل مشاركة متابعة ستاد بيرنبيو مدريد عاصمة اسبانيا دوري ابطال اوروبا هدم منزل عائلة العكاري القدس اقتحام قوات كبيرة شرطة جيش شعفاط غابي قديس الجمعية رئيس الجمعية الخيرية الارثوذكسية يافا طعن مسيرة عيد الميلاد 2012 بابا نويل تحذير ثلوج تساقط امطار هطول ثلوج مرتفعات جبل الشيخ عاصفة دائرة الارضاد الجوية مخدرات مبلغ من المال نقدي اعتقال رجل زوجته الرملة مداهمة تفتيش بيت مخزن منزل عين الاسد قرية غاز اسطوانات اطفاء لم تنفجر اضرار جسيمة على حسين كف أبو قرية ام بطين حادث طرق النقب بعد 5 ايام زفافهبيرم كيال باريس فرنسا بخير عائلته تفجيرات لاعب برايتون أنس محمود عودة سنان قرية ابو البسيخومتري علامة مشرفة الطالب امتحان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com