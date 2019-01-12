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نجم يوفنتوس يشعل الصراع بين ريال مدريد وإنتر ميلان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دخل ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، في منافسة قوية من أجل الظفر بخدمات مهاجم يوفنتوس. 

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، بات هدفًا لإنتر ميلان وريال مدريد خلال الفترة المقبلة. 
وأوضحت أن هناك أندية أخرى مثل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد تريد ضم اللاعب، لكن ريال مدريد والإنتر هما الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات ديبالا.  ويعمل بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان على التعاقد مع ديبالا، في ظل التكهنات الكثيرة التي تحوم حول مستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم الفريق.  ولفتت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يريد التعاقد مع ديبالا لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى يوفنتوس الصيف الماضي.  وارتفع اهتمام ريال مدريد بديبالا، بعد المستوى المخيب للآمال لهجوم الميرنجي هذا الموسم، خاصة أن الفريق بات بعيدًا عن متصدر الليجا برشلونة بـ 10 نقاط.
نجم يوفنتوس يشعل الصراع بين ريال مدريد وإنتر ميلان




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