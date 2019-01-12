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منخفض جوي غداً والأربعاء ثلوج على المرتفعات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 توقع الراصد الجوي  أن تتأثر البلاد خلال ساعات الليل من يوم غد الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة سيكون قوي على المناطق الشمالية وضعيف على الجنوب، ويستمر حتى مساء الاثنين قبل قدوم منخفض جوي قوي يوم الأربعاء.


وأضاف الراصد الجوي أن درجات الحرارة سترتفع اليوم السبت، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم غد الأحد يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، وبارداً نسبياً إلى بارد، وخلال ساعات الليل تسقط الأمطار فوق المناطق الشمالية وتمتد فجراً للمناطق الوسطى وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق المناطق الشمالية والوسطى، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الجنوبية خاصة خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً إلى بارد، وتكون الرياح جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الأربعاء تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وشديد البرودة، مع تساقط الأمطار المصحوبة بالبرد فوق كافة المناطق، كما تكون الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.
منخفض جوي غداً والأربعاء ثلوج على المرتفعات




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