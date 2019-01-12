الحاج, صبحي, عاصله, ابو, العبد, عرابة, في, ذمة, الله,

انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم صبحي داوود عاصله ابو العبد صباح اليوم عن عمر يناهز ال ٧٦عاما وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة العصر انا لله وانا اليه راجعون‎

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عمر فضل زعبي (أبو باسل) من الدحي في ذمة الله‎ 2019-01-11 | 10:01:16 انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية الدحي، عمر فضل زعبي "ابو باسل". وسيشيع جثمانه...

محمد علي كناعنه ابو حاتم عرابة في ذمة الله 2019-01-08 | 18:26:42 انتقل الى رحمة الله تعالى مساء اليوم في عرابة المرحوم محمد علي احمد كناعنه ابو...

يركا - الشاعر مفيد قويقس أبو عائد في ذمة الله 2019-01-04 | 09:56:07 انتقل الى رحمته تعالى في قرية يركا الشاعر مفيد قويقس "أبو عائد" . وسيشيع جثمانه...

جسر الزرقاء تفجع بوفاة الشاب محمود احمد جربان‎ 2019-01-04 | 09:35:58 فجعت قرية جسر الزرقا يوم امس الخميس ، بوفاة الشاب محمود احمد جربان ابو هارون عن...

طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ). 2019-01-03 | 10:35:12 انا لله وانا اليه راجعون انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس في مدينة...

عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" 2018-12-31 | 13:02:00 سم الله الرحمن الرحيم انتقل الى رحمة الله تعالى الاستاذ المربي عبد القادر...

ابو سنان:الحاج شحادة كايد سويطي في ذمة الله 2018-12-29 | 18:00:02 ال سويطي واقرباؤهم وانسباؤهم في ابو سنان والخارج ينعون بمزيد من الحزن والاسى...