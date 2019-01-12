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الحاج صبحي عاصله ابو العبد عرابة في ذمة الله



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انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم صبحي داوود عاصله ابو العبد صباح اليوم عن عمر يناهز ال ٧٦عاما وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة العصر انا لله وانا اليه راجعون‎

الحاج صبحي عاصله ابو العبد عرابة في ذمة الله




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