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أموال مانشستر يونايتد لا تغري رئيس توتنهام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قرر دانييل ليفي، رئيس توتنهام، رفض عرض مانشستر يونايتد، مهما كانت المغريات المادية التي سيعرضها الشياطين الحمر.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن ليفي أبلغ مجلس إدارة السبيرز بأنه لن يتخلى عن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لمانشستر يونايتد، حتى وإن دفع النادي الأحمر 50 مليون إسترليني، أو أكثر.
ويتطلع مانشستر يونايتد للتعاقد مع بوكيتينو الصيف المقبل، ليخلف المدرب المؤقت أولى جونار سولسكاير.
وما زال بوكيتينو يملك عقدًا لـ4 سنوات مع توتنهام بقيمة 34 مليون إسترليني، ويميل مانشستر يونايتد لدفع هذا المبلغ وإضافة 16 مليونا، لإغراء النادي اللندني.
ويدرك الشياطين الحمر صعوبة التعاقد مع بوكيتينو الصيف المقبل، وبدأوا بتحضير قائمة من البدلاء، حال فشل استقطابه.
ولا يملك بوكيتينو وكيل أعمال، ولكنه أكد في تصريحات سابقة أن تجديد عقده الأخير مع توتنهام لم يكن صعبًا.
أموال مانشستر يونايتد لا تغري رئيس توتنهام




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