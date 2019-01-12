ايزنكوت, يؤكد, ضرورة, محاربة, الإرهاب, اليهودي, كأي, إرهاب,

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لقي شاب يبلغ من العمر 26 عاماً مصرعه واصيب أخرين في حادث طرق مروع فجر اليوم على شارع...
لقي شاب 26عاما مصرعه واصيب شابين اخرين بجراح متوسطة جراء تعرضهم فجر اليوم السبت...
يكون الطقس اليوم السبت غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ...
حذر مفوض شكاوى الجنود في الجيش الاسرائيلي المنتهية ولايته الميجر جنرال احتياط...
أعلن الجيش السوري أن قواته للدفاع الجوي تصدت، ليلة الجمعة إلى السبت، لهجوم نفذه...
في الطيرة اصيب مساء اليوم الجمعة فتى 16 عاما بجراح متوسطة اثر اصابته برصاصة بالصدر...
جاءنا في بيان من وديع ابو نصار مستشار مجلس الأساقفة في الأرض المقدسة حول معرض في...
جرت مساء اليوم الجمعة مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا للمطالبة لازالة معرض لوحات...
زار النائب عيساوي فريج برفقة كل من النائبين موسي راز وميخال روزين اليوم الجمعة،...
أطلق مجهولون فجر اليوم الجمعة النار تجاه مركز شرطة الرام شمال مدينة القدس دون...