مصرع, شاب, واصابة, أخرين, في, حادث, طرق, مروع, قرب, دير, الاسد,

لقي شاب يبلغ من العمر 26 عاماً مصرعه واصيب أخرين في حادث طرق مروع فجر اليوم على شارع 8544 قرب بلدة دير الاسد في الجليل .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"اسفر حادث ذاتي عن مصرع شاب واصابة اثنين أخرين جراء انقلاب سيارة لاسباب غير معروفة حتى الأن .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .