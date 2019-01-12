تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-12 08:51:48 ماذا يحدث عندما تتناول الأسماك يومياً؟ |  2019-01-12 08:47:37 ايزنكوت يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب |  2019-01-12 08:43:09 مصرع شاب واصابة أخرين في حادث طرق مروع قرب دير الاسد |  2019-01-12 07:54:48 صور - قتيل ومصابين بحادث طرق ذاتي قرب دير الأسد |  2019-01-12 07:00:36 الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة |  2019-01-12 07:00:17 جنرال اسرائيلي يحذر من عدم جاهزية الجيش لخوض حرب مستقبلية |  2019-01-12 07:00:24 مصادر سورية:هجمات صاروخية "إسرائيلية" على دمشق |  2019-01-11 21:33:58 الطيرة - اصابة فتى 16 عاما بجراح خطيرة اثر اصابته برصاصة |  2019-01-11 21:31:27 الكنائس تطالب بإزالة معرض مسيء للمسيح والمسيحية في متحف حيفا‎ |  2019-01-11 17:04:59 اعتقالات خلال مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا تطالب بازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام |  2019-01-11 14:36:47 رغم الخسائر.. أبل تعتزم إطلاق ثلاثة طرز جديدة من آيفون |  2019-01-11 14:41:45 موسكو: لن نسمح بتحويل إدلب إلى ملجأ للإرهابيين |  2019-01-11 14:41:12 حساب "فتاة تايلاند" السعودية يختفي من "تويتر"! |  2019-01-11 12:48:29 غضب عارم في مصر بعد وفاة سيدة من شدة البرد |  2019-01-11 12:40:11 عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع شاب واصابة أخرين في حادث طرق مروع قرب دير الاسد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لقي شاب يبلغ من العمر 26 عاماً مصرعه واصيب أخرين في حادث طرق مروع فجر اليوم على شارع 8544 قرب بلدة دير الاسد في الجليل .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"اسفر حادث ذاتي عن مصرع شاب واصابة اثنين أخرين جراء انقلاب سيارة لاسباب غير معروفة حتى الأن .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




كلمات متعلقة

مصرع, شاب, واصابة, أخرين, في, حادث, طرق, مروع, قرب, دير, الاسد,

تابعونــا

ايزنكوت يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب ايزنكوت يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب 2019-01-12 | 08:47:37

أكد رئيس أركان الجيش الاسرائيلي المنتهية ولايته الجنرال غادي ايزنكوت ضرورة...

صور - قتيل ومصابين بحادث طرق ذاتي قرب دير الأسد صور - قتيل ومصابين بحادث طرق ذاتي قرب دير الأسد 2019-01-12 | 07:54:48

لقي شاب 26عاما مصرعه واصيب شابين اخرين بجراح متوسطة جراء تعرضهم فجر اليوم السبت...

الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة 2019-01-12 | 07:00:36

يكون الطقس اليوم السبت غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ...

جنرال اسرائيلي يحذر من عدم جاهزية الجيش لخوض حرب مستقبلية جنرال اسرائيلي يحذر من عدم جاهزية الجيش لخوض حرب مستقبلية 2019-01-12 | 07:00:17

حذر مفوض شكاوى الجنود في الجيش الاسرائيلي المنتهية ولايته الميجر جنرال احتياط...

مصادر سورية:هجمات صاروخية "إسرائيلية" على دمشق مصادر سورية:هجمات صاروخية "إسرائيلية" على دمشق 2019-01-12 | 07:00:24

أعلن الجيش السوري أن قواته للدفاع الجوي تصدت، ليلة الجمعة إلى السبت، لهجوم نفذه...

الطيرة - اصابة فتى 16 عاما بجراح خطيرة اثر اصابته برصاصة الطيرة - اصابة فتى 16 عاما بجراح خطيرة اثر اصابته برصاصة 2019-01-11 | 21:33:58

في الطيرة اصيب مساء اليوم الجمعة فتى 16 عاما بجراح متوسطة اثر اصابته برصاصة بالصدر...

الكنائس تطالب بإزالة معرض مسيء للمسيح والمسيحية في متحف حيفا‎ الكنائس تطالب بإزالة معرض مسيء للمسيح والمسيحية في متحف حيفا‎ 2019-01-11 | 21:31:27

جاءنا في بيان من وديع ابو نصار مستشار مجلس الأساقفة في الأرض المقدسة حول معرض في...

اعتقالات خلال مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا تطالب بازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام اعتقالات خلال مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا تطالب بازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام 2019-01-11 | 17:04:59

جرت مساء اليوم الجمعة مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا للمطالبة لازالة معرض لوحات...

عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة 2019-01-11 | 12:40:11

زار النائب عيساوي فريج برفقة كل من النائبين موسي راز وميخال روزين اليوم الجمعة،...

مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس 2019-01-11 | 12:37:40

أطلق مجهولون فجر اليوم الجمعة النار تجاه مركز شرطة الرام شمال مدينة القدس دون...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طارق ضعيف حادث طرق جثمان تشييع جنازة ام الفحم مقبرة مثواه الاخير تعطيل اقلاع طائرات هبوط لجنة مستخدمين بن غوريون دولي احتجاجا وزارة المالية نضال عيادات الزرازير انقلاب حافلة ركاب موفيل اصابة اخرين مصرع خلية 7 اشخاص الغجر عملية اشلمال باسم حزب الله مخدرات شمال اقرباء اعتقال اصابتان خطيرتان حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب حيفا الشرطة اسعاف مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت سخنين تحتفل تخريج 5 أطباء جدد بوخارست رومانيا جامعة تشييع جثمان يونس مرعي رئيس مجلس محلي الفريديس وفاة قرية مقواه الاخير مسيرة خيول عرب يود السلام العيش الكريم التعايش وادي عارة كفر قرع رهط التزام تام اضراب يوم الارض الخالد اغلاق محلات تجارية مؤسسات مدينة مجيد فرع سجين معتقل عائلة غربي شقيقن وفاة سجن ايلون مصلحة السجون تحقيق مزارعو البطوف سهل خير موسم امطار وفير ادانة مين صنوبر كفر ياسيف جبهة لنصرة سوريا نضمام تدريبات سلاح اتحاد ابناء سخنين نصف نهائي كأس الدولة فريق كرة القدم قرعة مدرسة ابن رشد الثانوية طمرة تحتفل تخريج الفوج الثالث اجواء احتفالية طلاب مدينة طمرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com