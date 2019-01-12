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صور - قتيل ومصابين بحادث طرق ذاتي قرب دير الأسد



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي شاب 26عاما مصرعه واصيب شابين اخرين بجراح متوسطة جراء تعرضهم فجر اليوم السبت لحادث طرق ذاتي مروع وقع على شاع 854 قرب دير الأسد .


وباشرت الشرطة التحقيق غي ملابسات الحادث. 




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