صور - قتيل ومصابين بحادث طرق ذاتي قرب دير الأسد

لقي شاب 26عاما مصرعه واصيب شابين اخرين بجراح متوسطة جراء تعرضهم فجر اليوم السبت لحادث طرق ذاتي مروع وقع على شاع 854 قرب دير الأسد .

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ايزنكوت يؤكد ضرورة محاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب 2019-01-12 | 08:47:37 أكد رئيس أركان الجيش الاسرائيلي المنتهية ولايته الجنرال غادي ايزنكوت ضرورة...

مصرع شاب واصابة أخرين في حادث طرق مروع قرب دير الاسد 2019-01-12 | 08:43:09 لقي شاب يبلغ من العمر 26 عاماً مصرعه واصيب أخرين في حادث طرق مروع فجر اليوم على شارع...

الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة 2019-01-12 | 07:00:36 يكون الطقس اليوم السبت غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ...

جنرال اسرائيلي يحذر من عدم جاهزية الجيش لخوض حرب مستقبلية 2019-01-12 | 07:00:17 حذر مفوض شكاوى الجنود في الجيش الاسرائيلي المنتهية ولايته الميجر جنرال احتياط...

مصادر سورية:هجمات صاروخية "إسرائيلية" على دمشق 2019-01-12 | 07:00:24 أعلن الجيش السوري أن قواته للدفاع الجوي تصدت، ليلة الجمعة إلى السبت، لهجوم نفذه...

الطيرة - اصابة فتى 16 عاما بجراح خطيرة اثر اصابته برصاصة 2019-01-11 | 21:33:58 في الطيرة اصيب مساء اليوم الجمعة فتى 16 عاما بجراح متوسطة اثر اصابته برصاصة بالصدر...

الكنائس تطالب بإزالة معرض مسيء للمسيح والمسيحية في متحف حيفا‎ 2019-01-11 | 21:31:27 جاءنا في بيان من وديع ابو نصار مستشار مجلس الأساقفة في الأرض المقدسة حول معرض في...

اعتقالات خلال مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا تطالب بازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام 2019-01-11 | 17:04:59 جرت مساء اليوم الجمعة مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا للمطالبة لازالة معرض لوحات...

عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة 2019-01-11 | 12:40:11 زار النائب عيساوي فريج برفقة كل من النائبين موسي راز وميخال روزين اليوم الجمعة،...