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الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة



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 يكون الطقس اليوم السبت غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع  طفيف اخر على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة




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