جنرال, اسرائيلي, يحذر, من, عدم, جاهزية, الجيش, لخوض, حرب, مستقبلية,

حذر مفوض شكاوى الجنود في الجيش الاسرائيلي المنتهية ولايته الميجر جنرال احتياط يتسحاق بريك، من وجود تقصير خطير جدا في استعدادات الجيش لخوص حرب مستقبلية وفي مقدرته على نقل القوات بسرعة الى ساحة المعركة. وقال إن تقليص عدد العساكر النظاميين وتخفيض مدة الجندية للرجال تسببا أيضا في احداث فجوة غير قابلة للردم بين المهام المطلوبة وعدد القوات.

وفي سياق حديث مع إذاعة "كان" بعد ظهر اليوم، رأى الميجر جنرال احتياط بريك ان الخطأ الجسيم الذي ارتكبه رئيس هيئة الأركان الجنرال غادي ايزنكوت، هو انه لم يركز على شؤون الإدارة والرقابة والمتابعة حول الفعاليات الميدانية وبإخراج الخطة المتعددة السنوات لتزويد جيش الدفاع بالمعدات الى حيز التنفيذ. ولفت الى ان قادة كبارا في الجيش بينهم ضباط برتب ميجر جنرال اقروا له ان الوضع السيئ الا انهم يخشون التحدث عن ذلك على الملأ.وتعقيبا على ذلك انتقد عضو الكنيست العزار شتيرن من حزب "هناك مستقبل" تصريحات بريك، قائلا: إنه "ألحق أذى جسيما بالدولة – الامر الذي من شأنه ان يضع مساهماته الجمة من اجل الدولة في مهب الريح". ولمح شتيرن وهو أيضا ميجر جنرال احتياط في جيش الدفاع الى ان بريك يعاني حالة من الهوس.