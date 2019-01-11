تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-11 21:33:58 الطيرة - اصابة فتى 16 عاما بجراح خطيرة اثر اصابته برصاصة |  2019-01-11 21:31:27 الكنائس تطالب بإزالة معرض مسيء للمسيح والمسيحية في متحف حيفا‎ |  2019-01-11 17:04:59 اعتقالات خلال مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا تطالب بازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام |  2019-01-11 14:36:47 رغم الخسائر.. أبل تعتزم إطلاق ثلاثة طرز جديدة من آيفون |  2019-01-11 14:41:45 موسكو: لن نسمح بتحويل إدلب إلى ملجأ للإرهابيين |  2019-01-11 14:41:12 حساب "فتاة تايلاند" السعودية يختفي من "تويتر"! |  2019-01-11 12:48:29 غضب عارم في مصر بعد وفاة سيدة من شدة البرد |  2019-01-11 12:40:11 عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة |  2019-01-11 12:38:29 الوفد الأمني المصري يجتمع مع هنية مجدداً |  2019-01-11 12:37:40 مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس |  2019-01-11 12:50:42 كأس آسيا.. أستراليا لاستعادة هيبتها أمام فلسطين الطامحة |  2019-01-11 11:20:45 الالاف في جبل الشيخ واغلاق الطرق المؤدية للمنتجع |  2019-01-11 11:08:50 ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت |  2019-01-11 10:56:32 اغلاق شوارع مؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الاكتظاظ والأزمة والشرطة توصي بعدم الوصول للمكان |  2019-01-11 11:00:23 حرارة المحيطات ترتفع أسرع من المتوقع وتسجل رقما قياسيا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطيرة - اصابة فتى 16 عاما بجراح خطيرة اثر اصابته برصاصة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في الطيرة اصيب مساء اليوم الجمعة  فتى 16 عاما بجراح خطيرة اثر اصابته برصاصة بالصدر .



وكان الفتى وصل الى مركز الرحمة الطبي بواسطة ابناء عائلته وتم نلقه الى مستشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج.


الشرطة باشرت التحقيق في ظروف وحيثيات الحادث




كلمات متعلقة

الطيرة, -, اصابة, فتى, 16, عاما, بجراح, خطيرة, اثر, اصابته, برصاصة,

تابعونــا

الكنائس تطالب بإزالة معرض مسيء للمسيح والمسيحية في متحف حيفا‎ الكنائس تطالب بإزالة معرض مسيء للمسيح والمسيحية في متحف حيفا‎ 2019-01-11 | 21:31:27

جاءنا في بيان من وديع ابو نصار مستشار مجلس الأساقفة في الأرض المقدسة حول معرض في...

اعتقالات خلال مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا تطالب بازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام اعتقالات خلال مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا تطالب بازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام 2019-01-11 | 17:04:59

جرت مساء اليوم الجمعة مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا للمطالبة لازالة معرض لوحات...

عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة عيساوي فريج لعائلة المرحومة عائشة رابي: يجب انزال اشد العقوبة على المجرمين القتلة 2019-01-11 | 12:40:11

زار النائب عيساوي فريج برفقة كل من النائبين موسي راز وميخال روزين اليوم الجمعة،...

مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس مجهولون يطلقون النار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس 2019-01-11 | 12:37:40

أطلق مجهولون فجر اليوم الجمعة النار تجاه مركز شرطة الرام شمال مدينة القدس دون...

الالاف في جبل الشيخ واغلاق الطرق المؤدية للمنتجع الالاف في جبل الشيخ واغلاق الطرق المؤدية للمنتجع 2019-01-11 | 11:20:45

قامت الشرطة باغلاق كل الطرق المؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الازدحام المروري...

اغلاق شوارع مؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الاكتظاظ والأزمة والشرطة توصي بعدم الوصول للمكان اغلاق شوارع مؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الاكتظاظ والأزمة والشرطة توصي بعدم الوصول للمكان 2019-01-11 | 10:56:32

قررت الشرطة صباح اليوم الجمعة اغلاق شارع 99 من اتجاه شلال السعار للقادمين الى جبل...

مصرع الشابين تيمور خطيب وشادي خير من بيت جن جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا مصرع الشابين تيمور خطيب وشادي خير من بيت جن جراء انقلاب سيارة واحتراقها قرب حيفا 2019-01-11 | 11:30:01

لقي الشابان تيمور أمين خطيب وشادي راضي خير من بيت جن مصرعهما اثر انقلاب سيارة...

رفض استئناف الانتخابات بطمرة وابو رومي يستأنف للعليا رفض استئناف الانتخابات بطمرة وابو رومي يستأنف للعليا 2019-01-11 | 09:49:27

أصدرت المحكمة المركزية الادارية في حيفا اليوم صباحا قرارها برفض الاستئناف على...

المطران عطا الله حنا يطالب بإزالة الصور والمجسمات المسيئة للسيد المسيح المعروضة في احد متاحف حيفا المطران عطا الله حنا يطالب بإزالة الصور والمجسمات المسيئة للسيد المسيح المعروضة في احد متاحف حيفا 2019-01-11 | 09:23:38

القدس – طالب سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس...

استعدادات لجمعة جديدة من مسيرات العودة في غزة استعدادات لجمعة جديدة من مسيرات العودة في غزة 2019-01-11 | 06:05:26

يستعد الفلسطينينون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق احتراق بيت قرية نحف اطفاء اطفائية اخماد النيران اصابات دون ضرار ممتلكاتمسلسل سمرا الحلقة 54 الرابعة عشر سمرا الحلقة الاولى سمرا 54 الشمس جميع حلقات سمرا شاهد مسلسل سمرا mbc سمرا الحلقة 54 بكرا سمرا الحلقة 54 شاهمصرع عبد مصطفى ابو قويدر ابنه نجله يوسف اب ابنه فتاة شاب وطفل عرب النقب حادث طرق مروع الجنوب اسعاف شرطة المزرعة مشتبه تأييد داعش تنظيم المس شريعة دولة الخلافة الاسلامية سيارات كفر مندا احتراق النار حي المعاصر النصب التذكاري الشهيد رأفت زهيري وضح اكاليل الزهور ضريح يوم الارض الخالد ذكرى ال 40تكريم المربية سميحة نصار مدينة تقاعد خروجها خدمة 35 عاما مشاركة واسعة قاعة مسجد اسكندر ام الفحم قاعة اعتداء اثم تكسير تحطيم تخريب الشرطة تحقيق اطلاق نار اب ابنه شخصين البعنة قرية منطقة السوق مستشفى شرطة استنفار اسعافحريق منطقة حرشية قرب حرفيش استدعاء طائرات اخماد نار اطفاء وحدات انقاذ هدم العراقيب قرية غير المعترف بها النقب جرافات وسط غضب الاهالي رفع شعارات بئر السبع سجن ايشيل الشيخ رائد صلاح العزل المضايقات خالد طاطور الرينة مجلس محلي اساءة استخدام موظف مقرب نائب عام تحويل ملف كفر قرع اضراب اعلان مواجهات مدخلمدخل ام الفحم مواجهات نصرة الاقصى معتقلين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com