الكنائس, تطالب, بإزالة, معرض, مسيء, للمسيح, والمسيحية, في, متحف, حيفا‎,

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في الطيرة اصيب مساء اليوم الجمعة فتى 16 عاما بجراح متوسطة اثر اصابته برصاصة بالصدر...
جرت مساء اليوم الجمعة مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا للمطالبة لازالة معرض لوحات...
زار النائب عيساوي فريج برفقة كل من النائبين موسي راز وميخال روزين اليوم الجمعة،...
أطلق مجهولون فجر اليوم الجمعة النار تجاه مركز شرطة الرام شمال مدينة القدس دون...
قامت الشرطة باغلاق كل الطرق المؤدية لمنتجع جبل الشيخ بسبب الازدحام المروري...
قررت الشرطة صباح اليوم الجمعة اغلاق شارع 99 من اتجاه شلال السعار للقادمين الى جبل...
لقي الشابان تيمور أمين خطيب وشادي راضي خير من بيت جن مصرعهما اثر انقلاب سيارة...
أصدرت المحكمة المركزية الادارية في حيفا اليوم صباحا قرارها برفض الاستئناف على...
القدس – طالب سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس...
يستعد الفلسطينينون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر...