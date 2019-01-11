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الكنائس تطالب بإزالة معرض مسيء للمسيح والمسيحية في متحف حيفا‎



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جاءنا في بيان من وديع ابو نصار مستشار مجلس الأساقفة في الأرض المقدسة حول معرض في متحف حيفا مسيء للمسيح والمسيحية:" اثار معرض في متحف حيفا غضب الكثيرين، من مسيحيين وغير مسيحيين، بسبب معروضات تقدم السيد المسيح بصورة مسيئة. نحن فإننا نستهجن مثل هذا التصرف تجاه اكبر رمز للديانة المسيحية من مؤسسة التي تهدف لخدمة جميع المواطنين!


اننا اذ نعبر عن احترامنا لحرية التعبير، وفهمنا بأن المعرض المذكور يهدف إلى نقد المجتمع الاستهلاكي، ونحن مع مثل هذا النقد، إلا أن الاستخدام المسيء لأعظم حقائق ديانتنا المسيحية التي تعرض لها المعرض المذكور هو امر خاطىء وغير مقبول ويمس مشاعر الكثيرين من مسيحيين وغير مسيحيين.


اننا نرى في بلدية حيفا المسؤول الاول عن المعرض وبالتالي، فإننا نطالبها بازالة المعروضات المسيئة، خاصة وانها تشدد على أهمية العيش المشترك بين جميع المكونات القومية والعرقية والدينية في المدينة، ونأمل من البلدية أن تتصرف بمسؤولية وحكمة لحل هذا الاشكال.


من جهة أخرى، فإننا نبذل جهودا من أجل التوصل إلى حل يضمن احترام الرموز الدينية، وبالتالي فإننا نناشد الجميع التحلي بروح المحبة التي علمنا اياها السيد المسيح، سواء بتعاملنا مع هذه القضية كما مع سائر القضايا التي تواجهنا في جميع الميادين.




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