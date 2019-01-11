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اعتقالات خلال مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا تطالب بازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



جرت مساء اليوم الجمعة مظاهرة قبالة متحف الفنون حيفا للمطالبة لازالة معرض لوحات فنية مسيئة للسيد المسيح عليه السلام .


وافيد ان تم استعمال الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين .


وقد اعتقلت الشرطة متظاهرين بشبهة الاخلال بالنظام العام .




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