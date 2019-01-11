معتصم, النهار, يكشف, سراً, من, أسرار, نجاحه, في, التمثيل,

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ردت النجمة نيللي كريم على إهانة طليقها له بكلمات قاسية وألفاظ حادة واتهامه لها...
خبر خطوبة “أحمد” و”ديانا” قابلته ردود أفعال متباينه على “السوشيال ميديا”، ما...
لا يبخل النجم السوري تيم حسن في التعبير عن حبه لزوجته الإعلامية المصرية وفاء...
تألقت الفنانة اللبنانية قمر خلال إحيائها حفل رأس السنة في مصر، حيث ارتدت “jumpsuit”...
بعد ان وضعت الفنانة أحلام الجمهور بحالة من القلق على وضعها الصحي، حيث نشرت على...
طرح الفنان المصري محمد حماقي أول أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "كل يوم من...
علقت الممثلة نادين الراسي على منشور أحد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي...
بعد أن أثارتا الجدل بتصريحاتهما حول عدم تلقي الفنانة اللبنانية إليسا أي اتصال...
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شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة عبر حسابها الشخصي على انستغرام، قدمت من...