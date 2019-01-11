معتصم, النهار, يكشف, سراً, من, أسرار, نجاحه, في, التمثيل,

شارك الممثل السوري ​معتصم النهار​ متابعيه مقولة للممثل والمخرج الروسي ومعلم المسرح الحديث ومدير مسرح موسكو الفني ستانيسلافسكي، وهي المقولة التي تؤكّد على أهمية التمثيل بصدق بغض النظر عما إذا كان الشخص سينجح أو لا.

وقال النهار على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "واحدة من أقوال ستانسلافسكي التي أذكّر نفسي بها في كل يوم هي : "مثّل بشكل جيد أو سيء لا يهم ولكن مثّل بصدق".