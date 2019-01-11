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سولشار :بوغبا ربما سيكون جاهزا لموقعة ويمبلي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرح أولي سولشار مدرب مانشستر يونايتد إن بول بوغبا لاعب الوسط ربما سيكون جاهزا لمواجهة توتنهام هوتسبير باستاد ويمبلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وتعرض لاعب منتخب فرنسا لإصابة بعد تدخل من جونجو شيلفي في الفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد باستاد سانت جيمس بارك في الثاني من الشهر الحالي.


وغاب بوغبا عن الفوز على ريدينغ في الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي ثم سافر بشكل منفرد إلى معسكر تدريبي ليونايتد في دبي.


وأبلغ سولشار المدرب المؤقت ليونايتد مؤتمرا صحفيا نقله موقع النادي الرسمي في الانترنت "بدا بحالة جيدة في نهاية (المعسكر التدريبي) لذا من المرجح أن يكون لائقا من الناحية البدنية.


"كان يعاني من بعض المشكلات لكنه شارك في آخر تدريبات لذا سيكون بحالة جيدة".


وحافظ يونايتد على بدايته المثالية مع سولشار منذ توليه المسؤولية الشهر الماضي ولعب بوغبا دورا كبيرا في الفوز على كارديف سيتي وهدرسفيلد تاون وبورنموث في الدوري.


ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 38 نقطة متأخرا بست نقاط عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.


ويبتعد توتنهام صاحب المركز الثالث بعشر نقاط عن فريق المدرب سولشار وانتصر 3-صفر باستاد أولد ترافورد في أول مواجهة بينهما هذا الموسم.




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