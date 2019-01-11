عيساوي, فريج, لعائلة, المرحومة, عائشة, رابي:, يجب, انزال, اشد, العقوبة, على, المجرمين, القتلة,

زار النائب عيساوي فريج برفقة كل من النائبين موسي راز وميخال روزين اليوم الجمعة، عائلة المرحومة عائشة رابي في قرية بديا الفلسطينية، للتأكيد على وقوفهم مع العائلة في هذه الظروف الحرجة.وقال النائب فريج:" التقينا اليوم بالعائلة والاولاد الذين ينتظرون انزال العقوبة ضد خلية الارهاب اليهودي من المستوطنين، هم لا يريدون الا شيئا واحدا وهو العدل، نحن معهم وسوف نستمر بالعمل والضغط من اجل الكشف عن الحقيقة وتقديم كافة المجرمين القاصرين منهم قبل البالغين للمحاكمة وزجهم بالسجن".وشكر ابو محمد زوج المرحومة الوفد المتضامن على هذه الزيارة واكد على مطلب العائلة بالكشف عن الحقيقة ومحاكمة المجرمين.